Theo Rose, mărturisiri despre cum i s-a schimbat viața după nașterea fiului ei: „E foarte complicat în momentul ăsta...”

din țară, a devenit recent mamă și radiază de fericire. Într-o emisiune TV, a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de când a venit pe lume fiul său, Sasha.

Theo Rose se luptă cu oboseala postnatală

Tânăra mamă a dezvăluit că, în prezent, singura provocare cu care se confruntă este oboseala, deoarece nu reușește să se odihnească suficient. Această situație este amplificată de faptul că bebelușul ei are doar 2 săptămâni. Cu toate acestea, vedeta se consideră extrem de norocoasă, deoarece beneficiază de un sprijin și o susținere deplină din partea celor din jur, în special din partea partenerului ei de viață, Anghel Damian. El depune toate eforturile pentru a nu o lăsa pe iubită și pe fiul lor prea mult timp singuri.

„Suntem singuri acasă, pentru 2 ore, și a dormit până acum și am zis >. (…) Nu e prima data când stăm, dar am stat foarte puțin singuri, așa o oră-două. (…) Doar din punct de vedere al oboselii, nu pot să mă sincronizez cu el chiar așa, că mai sunt lucruri de făcut prin casă, mă apuc, mai bag la spălat. (…) Nu apuc să dorm cu el. Din punctul ăsta de vedere mi se pare dificil (n.r. din cauza oboselii), în schimb sunt și norocoasă că am parte de ajutor, de susținere, sunt toți oamenii alături de mine, dar gândindu-mă așa, înțeleg și mămicile care trec prin perioade mai dificile după naștere, adică am înțeles de ce perioada asta de lăuzie e una de petrecut mai discret așa” , a declarat Theo Rose, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, scrie .

Schimbări majore în viața familiei datorate venirii pe lume a lui Sasha Ioan

În cadrul interviului, că venirea pe lume a lui Sasha Ioan a adus schimbări nu doar pentru ea, ci și pentru întreaga familie. Toată lumea este extrem de fericită să-l aibă pe bebeluș în sânul familiei și îl iubește foarte mult.

În ceea ce privește echilibrul între viața de familie și carieră, Theo Rose a explicat că ea și partenerul de viață au făcut un plan concret pentru a se ocupa de micuțul lor, Sasha Ioan.

„Anghel e și el foarte fericit. Noi așa cum ne-am organizat cu perioada asta el mai are ceva de filmat. Ne-am organizat astfel încât până când încep eu treaba să se elibereze el cu programul, să petreacă el mai mult timp cu Sasha, ne împărțim așa. E foarte complicat în momentul ăsta să stea departe de noi, a făcut naveta și la țară.(…) Totul s-a schimbat, de aia nici nu îmi vine să cred că e așa și de asta și clipul ăla pe care l-am postat e emoționant, pentru că asta a fost adevărata emoție pe care am trait-o noi ca familie. E primul copil al familiei și se schimbă totul.”, a mai spus Theo Rose.