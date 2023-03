Theo Rose, moment emoționant alături de Anghel Damian: „Am trecut prin toate stările”

Theo Rose a dezvăluit, pe rețelele de socializare, un moment cu adevărat emoționant pentru ea.

Aceasta a participat recent la un concert al idolului ei, Jessie J, alături de Anghel Damian.

Theo Rose, despre ce a simțit la concertul lui Jessie J

În urmă cu doar câteva zile, Theo Rose și Anghel Damian au luat parte la unul dintre concertele susținute de artista Jessie J în Londra.

Cântăreața internațională a urcat pe scenă însărcinată și a cântat mai multe melodii din repertoriul ei.

„V-am zis că am fost aseară la Jessie J la concert. Bă, atâta am înțeles, adică eu cu asta am plecat, ăsta e lucru cu care am plecat și pe care mi-am dorit să vi-l spun”, și-a început Theo Rose mărturisirea.

„Aveți grijă ce idoli vă alegeți, pe cine vă irosiți timpul ăsta petrecut online, că mare parte din el e un timp irosit, chiar și la mine, eu stau o grămadă pe dracu ăsta de telefon. Dar dacă e ceva ce nu o să regret niciodată e că în copilărie am petrecut săptămâni întregi studiind-o pe Jessie J, căutând absolut orice material cu ea existent online“, a povestit Theo Rose pe Instagram, potrivit .

Artista a izbucnit în lacrimi

Artista nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi în repetate rânduri pe durata concertului. „Am trecut prin toate stările cu ea împreună. Pe lângă faptul că e coincidența asta cu sarcina, am fost mândră de ea, adică mândră rău. N-am auzit așa performance live, improvizat, adică erau repetate piesele, dar mult din ce făcea ea era pe loc”, a spus ea.

„Atât de spontană, atât de amuzantă, caterincă, sinceră, reală, adevărată. Am bocit în ultimul fel și dacă nu erau oameni în jurul meu boceam tare, cu sunet, de la început până la sfârșit, așa tare m-am bucurat pentru ea. Eu sunt mândră de idolul pe care mi l-am ales, asta zic”.

În final, cântăreața a mai adăugat că și Anghel Damian a plâns la spectacolul lui Jessie J. „Toți ne găsim într-o lume un om pe care să-l iubim, admirăm, pe care să-l urmăm în unele privințe și care . Ea e omul meu și al tuturor oamenilor. I-a scris o piesă copilului ei. Plângeam și eu, și Anghel”, a mai spus Theo Rose.