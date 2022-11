Theo Rose trăiește un nou episod fericit al vieții alături de Anghel Damian. Ce planuri are vedeta

Nu are o problemă cu mărimea sânilor, se simte bine în corpul ei

Antrenoarea susține că se simte minunat așa cum este și că discuțiile pe marginea mărimii sânilor nu își au rostul.

„Știu și eu că nu am sâni, să mă lase lumea, să n-arunce în mine tot cu aceleași vorbe! Nu m-am gândit că m-am simțit bine așa, am avut o perioadă în liceu când căutam sutiene cu push-up, să pară că am și eu ceva acolo dar după aia mi-am dat eu seama că nu e vorba despre mărimea sânilor, contează mai mult alte chestii, am exploatat părțile celelalte și mi-a mers mai bine!”, a mărturisit Theo Rose pentru cancan.ro.

Vrea să câștige Vocea României

Alături de Smiley, speră să reușească să câștige acest sezon:

„Eu așa sper și așa cred. Avem concurenți foarte foarte buni și am ales acum niște piese pentru etapele finale, etapele live, ceva spectaculos!

Până la urma urmei, nu ai atât de mult timp la dispoziție încât să îl pui în tot felul de contexte, adică tu poți să îl scoți din zona lui de confort de două ori, dar poate nu ai nimerit exact chestia aia pe care poate să fie forte, în afară de lucrul cu care a venit el pregătit foarte bine.

Așa că poți să riști dacă-ți iese și îi dai ceva în afara zonei lui de confort și iese foarte bine. Sau dacă încerci ceva în afara zonei de confort și nu prea sună bine, îi dai până la urmă ceva cu care să mergi la sigur. Că tu vrei să câștigi, nu vrei să îl pui pe om într-o lumină proastă. Suntem acolo pentru ei să-i ajutăm”, a menționat Theo Rose.