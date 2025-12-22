B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului

Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului

Adrian Teampău
22 dec. 2025, 11:29
Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului
Sursa foto: captura video Youtube/ ER Studio
Cuprins
  1. Theo Rose, mesaj după finala competiției „Vocea României”
  2. Mesajul transmis de artistă
  3. Mesajul de adio al lui Theo Rose

Theo Rose a anunțat că se retrage din juriul emisiunii „Vocea României”. Anunțul de retragere vine în contextul controverselor apărute după finala competiției care tocmai s-a încheiat.

Theo Rose, mesaj după finala competiției „Vocea României”

Finala competiției „Vocea României”, difuzată de Pro TV, s-a încheiat iar trofeul a ajuns la Alessia Pop, de 16 ani, din echipa lui Tudor Chirilă. Rezultatul a dat naștere la o multime de controverse în rândul fanilor show-ului. Aceștia s-au exprimat în mediul online arătându-se nemulțumiți de rezultat.

Rețelele de socializare au fost invadate de comentarii pro și contra. O parte dintre urmăritorii emisiunii și-au exprimat dezacordul față de rezultat. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii au apărut numeroase mesaje critice, unele dintre ele conținând acuzații la adresa show-ului și a postului de televiziune. Mai mulți fani au susținut că votul nu ar fi reflectat opinia majorității. Ei au pus sub semnul întrebării corectitudinea concursului.

În acest context, Theo Rose a transmis un mesaj în care va vorbit despre corectitudinea competiției și despre efortul depus pe parcursul sezonului. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit sincer despre trăirile sale din acest sezon spunând că efortul depus pentru emisiune a obosit-o. Ea s-a arătat mulțumită, subliniind acest sezon s-a desfășurat corect și transparent.

Mesajul transmis de artistă

Theo Rose a transmis, în mesajul postat pe rețelele de socializare, că nu dorește să mai continue. Ea a vorbit despre munca pe care a depus-o și despre oboseala acumulată. Totodată, a ținut să o felicite pe câștigătoarea finalei și pe antrenorul acesteia, Tudor Chirilă.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni”, a scris Theo Rose.

Artista le-a mulțumit celor care au fost alături de ea și de candidata pe care a pregătit-o, Eva. Aceasta a evidențiat calitățile Evei spunând că înfrângerea se datorează greșelilor comise pe parcurul perioadei de concurs.

„Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a mai scris artista

Mesajul de adio al lui Theo Rose

Artista a avut cuvinte de apreciere și pentru Horia Brenciu, colegul său din juriu. Theo Rose i-a mulțumit acestuia pentru energia și optimismul de care a dat dovadă pe parcursul emisiunii. Ea a evidențiat capacitatea lui de a menține moralul ridicat chiar și în momentele dificile.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a mai spus artista.

În final a revenit și s-a declarat mândră de prestația candidatei pe care a pregătit-o. S-a arătat încrezătoare considerând că Eva va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica în România.

„De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a încheiat vedeta.

Tags:
Citește și...
Cătălin Botezatu cucerește Monaco! Distincția primită în cadrul unui eveniment prestigios: „Nu poate decât să mă onoreze”
Monden
Cătălin Botezatu cucerește Monaco! Distincția primită în cadrul unui eveniment prestigios: „Nu poate decât să mă onoreze”
Cătălin Botezatu, premiat în cadrul unui eveniment prestigios de la Monte Carlo: „Au participat și invitați din lumea prinților și prințeselor”
Monden
Cătălin Botezatu, premiat în cadrul unui eveniment prestigios de la Monte Carlo: „Au participat și invitați din lumea prinților și prințeselor”
Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul
Monden
Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul
Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
Monden
Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
Ce studii are, de fapt, Aris Eram? Tânărul a fost exmatriculat de la liceu: „Zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe”
Monden
Ce studii are, de fapt, Aris Eram? Tânărul a fost exmatriculat de la liceu: „Zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe”
Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”
Monden
Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”
Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”
Monden
Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”
Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”
Monden
Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
Monden
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
Monden
Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
Ultima oră
13:02 - Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
12:39 - 22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
12:38 - Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
12:27 - România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
12:11 - Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan
11:48 - Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor
11:47 - Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume
11:20 - Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
10:45 - Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
10:39 - Deficit bugetar de 6,7 în 2026 și deprecierea leului. Cum va evolua economia României în următoarea perioadă