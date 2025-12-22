Theo Rose a anunțat că se retrage din juriul emisiunii „Vocea României”. Anunțul de retragere vine în contextul apărute după finala competiției care tocmai s-a încheiat.

Theo Rose, mesaj după finala competiției „Vocea României”

Finala competiției „Vocea României”, difuzată de , s-a încheiat iar trofeul a ajuns la Alessia Pop, de 16 ani, din echipa lui Tudor Chirilă. Rezultatul a dat naștere la o multime de controverse în rândul fanilor show-ului. Aceștia s-au exprimat în mediul online arătându-se nemulțumiți de rezultat.

Rețelele de socializare au fost invadate de comentarii pro și contra. O parte dintre urmăritorii emisiunii și-au exprimat dezacordul față de rezultat. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii au apărut numeroase mesaje critice, unele dintre ele conținând acuzații la adresa show-ului și a postului de televiziune. Mai mulți fani au susținut că votul nu ar fi reflectat opinia majorității. Ei au pus sub semnul întrebării corectitudinea concursului.

În acest context, Theo Rose a transmis un mesaj în care va vorbit despre și despre efortul depus pe parcursul sezonului. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit sincer despre trăirile sale din acest sezon spunând că efortul depus pentru emisiune a obosit-o. Ea s-a arătat mulțumită, subliniind acest sezon s-a desfășurat corect și transparent.

Mesajul transmis de artistă

Theo Rose a transmis, în mesajul postat pe rețelele de socializare, că nu dorește să mai continue. Ea a vorbit despre munca pe care a depus-o și despre oboseala acumulată. Totodată, a ținut să o felicite pe câștigătoarea finalei și pe antrenorul acesteia, Tudor Chirilă.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni”, a scris Theo Rose.

Artista le-a mulțumit celor care au fost alături de ea și de candidata pe care a pregătit-o, Eva. Aceasta a evidențiat calitățile Evei spunând că înfrângerea se datorează greșelilor comise pe parcurul perioadei de concurs.

„Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a mai scris artista

Mesajul de adio al lui Theo Rose

Artista a avut cuvinte de apreciere și pentru , colegul său din juriu. Theo Rose i-a mulțumit acestuia pentru energia și optimismul de care a dat dovadă pe parcursul emisiunii. Ea a evidențiat capacitatea lui de a menține moralul ridicat chiar și în momentele dificile.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a mai spus artista.

În final a revenit și s-a declarat mândră de prestația candidatei pe care a pregătit-o. S-a arătat încrezătoare considerând că Eva va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica în România.

„De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a încheiat vedeta.