Theo Rose și Anghel Damian pregătiți să facă nunta? Ce mesaj a transmis cântăreața: „Dăm o petrecere mare, cu toată lumea”

! Weekend-ul recent i-a adus o serie de momente de bucurie. La vârsta de 26 de ani, Theo și partenerul ei Anghel Damian, în vârstă de 32 de ani, au avut onoarea de a fi nași de cununie, cât și de botez. Însă aceste vești pozitive nu se opresc aici; se pare că în anul următor, cei doi se pregătesc să facă nunta.

Theo Rose și Anghel Damian au devenit nașii unor prieteni

Pe 27 august, au devenit nași, într-un eveniment unde Denisa Trofan, reporter la PRO TV, s-a căsătorit cu Cosmin Nistor. Theo Rose a acceptat cu bucurie, dat fiind că sunt prieteni din copilărie, și a împărtășit vestea pe rețelele sociale.

Conform tradiției și Părintelui Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin din București, pentru Taina Botezului, nașul trebuie să fie ortodox, indiferent dacă este căsătorit sau nu. De asemenea, nașii trebuie să fie căsătoriți în Biserica Ortodoxă. În cazul lui Theo și Anghel, deși nu sunt cununați în biserică, li s-a permis să fie nași.

Așa cum era de așteptat, o mulțime de întrebări au fost adresate de către fani pe această temă, motiv pentru care Theo Rose a decis să ofere o clarificare prin intermediul InstaStory-ului său. Acolo, a publicat un articol care detaliază faptul că nașii de cununie necăsătoriți pot obține o dispensă din partea preotului, cu condiția ca în următorul an să-și planifice și ei propriul eveniment de nuntă.

Artista a clarificat totul fanilor

„Nu știu dacă a fost în secret, neapărat, dar noi ne-am dorit să îl botezăm la biserică și atunci am făcut o chestie în familie, la mine la țară, nu am vrut ceva mai mult. Am mers și am petrecut în familie. Nu aveam ce să facem mai mult, altfel am fi avut foarte mulți invitați. Dar ne-am propus că poate vara viitoare să facem așa, o petrecere, în cinstea familiei noastre, să fim în regulă.

Acum am fost și puțin stresați cu programul, dar vara viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, dăm o petrecere mare, cu toată lumea, să îi invităm pe toți cei dragi nouă. Și nuntă dacă o fac, tot așa fac. Am zis, dacă e să avem timp vara viitoare, atunci chemăm oamenii să se bucure alături de noi, de viață frumoasă pe care o avem împreună”, a spus Theo Rose pentru