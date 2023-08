Theo Rose trece prin momente dificile de când i s-a mărit familia. Artista s-a destăinuit fanilor: „Problema e că m-am speriat”

Recent, surprinzătoare – a primit cadou o pisică Sfinx de la prieteni, pe care a numit-o Sushi. Inițial entuziasmată de noul său companion, artista a descoperit că pisica i-a adus provocări neașteptate. Într-o postare online, Theo Rose a dezvăluit că Sushi s-a ascuns sub canapea și refuză să iasă, creându-i astfel o situație neașteptată înainte să plece de acasă.

Theo Rose, probleme cu pisica Sushi

„Mi-a mâncat viața pisica asta. Are un moment acum când nu mai vrea să iasă de sub canapea. Problema e că m-am speriat, am zis doamne, dacă o fi pățit, o fi mâncat ceva de pe jos, i s-a aplecat, eu știu ce-o fi făcut. Am tras-o să văd ce are, nu are nimic. Mi-e milă de ea că o las singură acasă, dar mă așteaptă Hora Brenciu care urmărește foarte atent rutina mea de îngrijire a tenului. Fiert e pe ea”, a spus Theo Rose.

Artista a mărturisit că este bucuroasă de cadoul primit

Artista a mărturisit că este bucuroasă de cadoul primit și uimită de gestul finilor săi. Deși inițial părea timidă în noua casă, s-a acomodat rapid, simțindu-se în elementul ei în doar o zi.

„Am primit un cadou mai cu întârziere, nu sunteți pregătiți. Șobolanca asta este- cum credeți că i-am pus numele?- Sushi, ca să fie prietena lui Sasha. Finii mei s-au ocupat și mi-au făcut o surpriză, și eu când am văzut-o m-a luat cu leșin, de drag, nu de altceva. Tremura un pic, dar mi-a fost milă de ea dar i-am zis că eu acum o s-o iubesc mult și ea acum a ajuns acasă la noi, de acum asta e casa ei. Pupă mama pe ea”, a spus Theo Rose în mediul online.