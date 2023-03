Theodor Andrei, printre favoriții Eurovisionului: „Cred foarte tare în mesajul pe care l-am promovat”

Ce bucurie! Theodor Andrei se află deja în topul preferințelor fanilor competiției internaționale Eurovision pentru semifinale și este plasat, conform unor clasamente neoficiale, pe locurile 2 sau 4.

Reprezentatul României, printre favoriții concursului muzical

Theodor Andrei este reprezentantul României în competiția din acest an și a început deja turneul de promovare la nivel mondial, fiind primit cu căldură peste tot unde a mers. Competiția va avea loc la „Liverpool Arena” din Marea Britanie în zilele 9, 11 și 13 mai, iar tânărul de doar 18 ani va cânta melodia „D.G.T. (Off and on)”. Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 și a reușit să atragă atenția atât a publicului din țară, cât și din afara granițelor.

Cu toate acestea, el a început deja să promoveze melodia la nivel internațional și a avut parte de un succes deosebit în Republica Moldova. Dacă se va situa în primele zece locuri după televoting, Theodor Andrei se va califica în finala din 13 mai.

Theodor Andrei a cântat la Chișinău

Până la această dată, reprezentantul României se află deja în topurile preferințelor fanilor Eurovision din întreaga lume și chiar și în clasamentele neoficiale ale jurnaliștilor britanici. Așadar, se pare că Theodor Andrei se bucură deja de simpatie în țara-gazdă.

„M-am simțit foarte foarte bine la Chișinău. A fost pentru prima oară când am ajuns în Republica Moldova și, exact cum spun și versurile piesei ‘Trenulețul’ a celor de la Zdob și Zdub & Frații Advahov, ce au reprezentat Moldova anul trecut la Eurovision, parcă am mers ‘de acasă până acasă’”, a afirmat Theodor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Televiziunea Română.

„Am văzut foarte mulți oameni cu ochi albaștri și foarte expresivi, lucru care mă fascinează, deoarece eu sunt foarte atent la ochii oamenilor și, auzind diverse dialoguri la probele de sunet, am remarcat ce dulce, ce draguț este accentul lor. Am auzit o doamnă reporter care explica unui coleg, la telefon, despre unde trebuia să fie un anume fișier și conversația a fost absolut fabuloasă.

M-am simțit foarte bine primit la interviuri și pe scenă, alături de publicul călduros din sală și din spatele televizoarelor. Cred foarte tare în mesajul pe care l-am promovat la sfârșit, citând un fragment din piesa ‘România’ a lui Adrian Daminescu”, a precizat interpretul, citat de

„Cred foarte mult în șansele noastre și cred că e momentul pentru muzică realmente memorabilă la Eurovision. Şi, ținând cont că visul meu cel mai mare este să aduc cel mai bun rezultat al României de până acum, iar pentru asta lucrez intensiv alături de echipa mea și de cei de la TVR, m-ar face foarte fericit să ținem Eurovisionul cât mai aproape de zona noastră – fie România, fie Moldova, aici, în frăţia noastră. Abia aștept sa mă întorc la Chișinău, să mai cânt oamenilor de acolo! Multă dragoste!”, a mai spus Theodor, la întoarcerea în țară.