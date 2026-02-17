B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Cum arată timpul liber al Laurei Cosoi de când așteaptă al cincilea copil: Vedeta a dezvăluit ce face în fiecare zi

Flavia Codreanu
17 feb. 2026, 13:38
Cum arată timpul liber al Laurei Cosoi de când așteaptă al cincilea copil: Vedeta a dezvăluit ce face în fiecare zi
Laura Cosoi a devenit mămică pentru a treia oară. Actrița a postat prima fotografie cu fiica sa. Sursa Foto: Instagram/@ lauracosoi
Cuprins
  1. Activitățile care îi ocupă timpul liber al Laurei Cosoi
  2. Lecții despre viața de familie și relația cu soțul
  3. Detalii despre ultima sarcină

Timpul liber al Laurei Cosoi a devenit foarte prețios de când vedeta se pregătește să aducă pe lume cel de-al cincilea copil. Prezentatoarea TV este plină de energie și a ales să nu stea locului. Recent, ea le-a împărtășit fanilor detalii din culisele vieții sale, arătând cum reușește să îmbine responsabilitățile de mamă cu momentele de relaxare.

Activitățile care îi ocupă timpul liber al Laurei Cosoi

Potrivit spynews, vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor de pe internet că profită de fiecare clipă în care copiii sunt ocupați pentru a se relaxa. În timp ce micuțele sunt la ski sau la alte activități, actrița alege să se odihnească mai mult sau să meargă la ședințe de masaj.

Ea a mărturisit că îi place să meargă la cumpărături, să se vadă cu prietenii dragi și să urmărească seriale turcești. Aceste momente de liniște sunt esențiale pentru a-și reîncărca bateriile în această perioadă specială.

Pe lângă relaxare, agenda vedetei rămâne plină de proiecte profesionale și filmări. Ea a punctat faptul că are foarte multe planuri de viitor și că nu intenționează să facă o pauză lungă de la muncă.

Lecții despre viața de familie și relația cu soțul

Vedeta a vorbit deschis și despre modul în care relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, a evoluat de-a lungul anilor. Ea consideră că legătura dintre soț și soție devine o lume întreagă construită împreună, mai ales atunci când apar mulți copii. Deși recunoaște că oboseala și responsabilitățile se adună, ea caută mereu să păstreze un ritm natural în relația lor.

Uneori, unul dintre părinți reușește să se descurce mai bine singur cu toți copiii, iar acest lucru îi face să se întrebe de ce se complică uneori cu tensiuni inutile. Ea pune mare preț pe simplitate și pe bucuria de a fi alături de cei dragi.

Detalii despre ultima sarcină

Vestea celei de-a cincea sarcini a fost primită cu multă bucurie, chiar dacă a fost o surpriză pentru toată lumea. Vedeta se simte foarte bine și se bucură de faptul că fetele sale vor mai avea un frățior sau o surioară. Până acum, ea nu a anunțat sexul bebelușului. Micuțele Iris, Vera, Rita și Lara sunt extrem de încântate și așteaptă cu nerăbdare noul membru al familiei.

Această perioadă este marcată de escapade la munte și momente frumoase petrecute alături de Cosmin. Vedeta continuă să fie o prezentă în mediul online, unde își ține fanii la curent cu tot ce face. Deși viața cu cinci copii va fi o provocare și mai mare, actrița pare pregătită pentru tot ce urmează.

