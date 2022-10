Tom Cruise va fi echipat ca un cosmonaut şi apoi va fi lansat în spaţiul cosmic

Tom Cruise este pe cale să bată noi recorduri. A decis literalmente să-și deschidă noi orizonturi: un star de film de la Hollywood în vârstă de 60 de ani ar putea deveni primul actor care va fi lansat în spațiul cosmic.

Premieră absolută pentru Tom Cruise

Anunțul a fost făcut de producătorul Donna Langley. Proiectul va fi regizat de Doug Liman.

„Tom Cruise ne duce în spațiu. Vom avea un proiect grozav. Tom va fi primul civil care va fi lansat în ”, a declarat producătorul pentru BBC News.

Ideea proiectului a apărut încă în 2020. În viitorul apropiat, echipa de filmare va lucra la Stația Spațială Internațională.

Tom Cruise a renunțat la Globurile de Aur

Acum ceva timp, Tom Cruise , în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood.

Actorul a returnat cele trei premii, obţinute pentru rolurile din „Born on the Fourth of July” (cel mai bun actor, dramă), „Jerry Maguire” (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi „Magnolia” (cel mai bun actor în rol secundar).

Asociația Presei Străine de la Hollywood, care acordă Globurile de Aur, a fost tot mai des criticată pentru lipsa diversității.

Astfel, mai multe platforme media din Statele Unite au anunțat că boicotează, de asemenea, demersurile Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood.