Toma Cuzin a consumat cocaină înainte de a se urca la volan: istoricul pedepsei actorului din Las Fiebinți. „Am fost conştient că am permisul de conducere suspendat, însă nu am calculat perioada”

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul pe Firicel în serialul „Las Fierbinți”, a fost condamnat luni, într-o primă instanță, după ce a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni de conducere cu permisul suspendat și o infracțiune de conducere sub influența stupefiantelor.

Judecătorii au dispus o condamnare cu amânare – cunoscută în sfera juridică drept cea mai blândă pedeapsă- motivând că este un actor implicat „în proiecte care privesc educaţia prin artă a tinerilor din România”.

Toma Cuzin, pus sub acuzare după ce a fost prins circulând cu permisul suspendat

Potrivit datelor din dosarul soluționat de Judecătoria Sectorului 3 București, Toma Cuzin a fost pus sub acuzare după ce , de două ori la rând, în urmă cu patru ani.

Dreptul de a conduce îi fusese suspendat pentru 90 zile pe 6 martie 2018. Actorul depășise limita de viteză. Polițiștii i-au întocmit, atunci, un proces verbal, pe care Toma Cuzin l-a semnat, luând la cunoștință că nu mai are voie să conducă timp trei luni.

Agenții i-au eliberat o dovadă cu drept de circulație pentru 15 zile. Ulterior, pe 9 martie, Brigada Rutieră i-a comunicat și la adresa de domiciliu că începând cu 22 martie are dreptul de conducere suspendat până pe 19 iunie 2018, inclusiv, potrivit .

Pe 30 mai 2018, la ora 15.40, Toma Cuzin a fost surprins conducând un autoturism pe strada Brăilița din sectorul 3. Oprit de un echipaj din cadrul Secției 11 Poliție, actorul a fost legitimat, iar în urma verificărilor, agenții au constatat că are dreptul de conducere suspendat. Toma Cuzin le-a prezentat dovada ce îi fusese eliberată în luna martie, a cărei valabilitate era expirată.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal. La data de 26.07.2018, actorul s-a deplasat la sediul DGPMB – Brigada Rutieră unde i s-a eliberat dovada fără drept de circulație ca urmare a întocmirii dosarului penal pe numele său.

Toma Cuzin, surprins din nou la volan

Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, Toma Cuzin a fost surprins din nou la volan. De data aceasta se afla și sub influența drogurilor.

Pe 20 noiembrie, un echipaj al Secției 11 l-a surprins în timp ce conducea tot în sectorul 3, dinspre strada Morilor, spre Călugăreni.

„Întrucât că în urmă cu o lună fusese depistat la scurt timp după ce consumase substanțe interzise, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat rezultat pozitiv pentru cocaină, după care a fost condus la INML pentru recoltarea unor probe biologice. Astfel, s-a constatat că la momentul conducerii autoturismului menționat, inculpatul s-a aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive (THC, THC-OH, MDMA şi MDA şi benzoilecgonină- metabolit al cocainei), astfel cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală efectuat în cauză”, se arată în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3.

Când a fost prins conducând prima dată cu permisul suspendat, Toma Cuzin a motivat că dorea să se obișnuiască cu mașina pe străzile adiacente, deoarece urma să aibă filmări cu autoturismul respectiv.

„Am fost conştient că am permisul de conducere suspendat, însă nu am calculat perioada de suspendare a acestuia”, a declarat actorul polițiștilor.

În luna noiembrie, când a fost oprit din nou de polițiști în trafic Toma Cuzin a motivat că voia să ducă mașina la service, deoarece avea pană și intenționa să schimbe cauciucurile de iarnă pentru soţia sa. A motivat că service-ul auto se afla la 70-80 de metri de casă.

Când i s-a adus cunoştinţă raportul de expertiză medico-legală prin care i s-a comunicat că a ieşit pozitiv la cocaină şi mai multe substanţe, Toma Cuzin a declarat anchetatorilor că în seara precedentă opririi în trafic a fumat o ţigară despre care ştia că este iarbă (marijuana).

„De fapt am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a declarat actorul la audieri.

În fața instanței, actorul a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii vinovăției. Cererea i-a fost admisă de judecători.

Găsit vinovat pentru trei infracțiuni, instanța l-a condamnat pe Toma Cuzin la un an de închisoare cu suspendare. Invocând circumstanțele personale ale acestuia, judecătorii au decis amânarea aplicării pedepsei, stabilindu-i un termen de supraveghere de doi ani.

Dacă în această perioadă nu va săvârși noi infracțiuni, condamnarea nu va fi consemnată în cazier. Judecătorii nu l-au obligat pe Cuzin la muncă în folosul comunității, motivând că actorul a fost operat de hernie de disc în 2021 și starea de sănătate nu îi permite.

La stabilirea cuantumului pedepsei și a amânării acesteia, instanța a evidențiat nivelul de educație al inculpatului, vârsta, situația familială şi socială.