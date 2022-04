Topul săptămânii: cele mai vizionate filme pe Netflix

„The Adam Project”, „The Bubble”, „The Blind Side” sunt doar câteva producții din Top-ul preferințelor Netflix.

Oamenii din diferite părți ale lumii și-au ales favoriții. „The In Between” fiind liderul clasamentului. Producția respectivă a fost a adunat 26.770.000 de ore de vizionare.

The In Between (26,770,000 ore de vizionare)

După ce și-a pierdut dragostea vieții într-un accident tragic, un adolescent cu inima zdrobită începe să creadă că îi trimite semne de dincolo de mormânt.

The Adam Project (10,900,000 ore de vizionare)

Un pilot care călătorește în timp face echipă cu el însuși în tinerețe și cu răposatul lui tată pentru a-și accepta trecutul și a salva viitorul.

The Bubble (9,950,000 ore de vizionare)

Furișare, agățat, depresie. Actorii și echipa unei francize blockbuster de acțiune încearcă să filmeze o continuare în timp ce stau în carantină la un hotel de lux. Shrek Forever After (9,770,000 ore de vizionare) Filmul este unul moralizator întrucât ne învața să acceptăm ceea ce suntem și să fim mulțumiți cu ceea ce avem căci altfel , dorindu-ne altceva, s-ar putea să obținem tocmai contrariul. Ne învața să avem grijă ce vrem… pentru că am putea obține.

The Blind Side (8,710,000 ore de vizionare)

Michael Oher este un adolescent afro-american, analfabet și supraponderal, din Memphis. El provine dintr-o familie cu 13 copii în care tatăl a fost ucis, iar mama este dependentă de droguri.

A fost plasat de 6 ori în familii adoptive și a fugit de fiecare dată. Norocul băiatului se schimbă atunci când este adoptat de către soții Leigh Anne și Sean Touhy, care îi oferă un cămin stabil, iubire, compasiune și o educație corespunzătoare, înscriindu-l la un colegiu la care obține o bursă sportivă.

Îndrumat de către noii părinți, Michael Oher dobândește încredere în forțele proprii și este capabil să își valorifice potențialul, agilitatea, viteza, conștiinciozitatea și puterile proprii, atrăgând atenția multor colegii de prestigiu.

În cele din urmă, tânărul alege sa se duca la”Ole Miss”, deoarece Sean a fost jucător acolo, iar Anne majoretă. Michael a fost selectat în echipa Baltimore Ravens și are șansa de a juca în Campionatul American de fotbal profesionist.

Four Brothers (8,170,000 ore de vizionare)

După ce mama lor este ucisa în timpul unui jaf la un magazin, frații Mercer – irascibilul Bobby (Mark Wahlberg), don juan-ul Angel (Tyrese Gibson), familistul om de afaceri Jeremiah (Andre 3000) și rockerul Jack (Garrett Hedlund) – se reunesc pentru a răzbuna moartea ei. În timp ce-l urmăresc pe ucigaș, cei patru frați adoptați descoperă că sunt legați dincolo de sânge.

Enough (5,790,000 ore de vizionare)

Jennifer Lopez o interpretează pe Slim, o femeie muncitoare care crede că a întâlnit bărbatul perfect în Mitch, un om de afaceri bogat și atrăgător. Ei încep o viață idilică împreună în suburbii, însă după nașterea fiicei lor Grace, Slim descoperă că Mitch mai are o față – un alter ego întunecat și sufocant care transformă încrederea, dragostea și liniștea conjugală în teroare și amenințare.

Temându-se pentru fiica ei, Slim încearcă să scape mariajului, însă Mitch o urmărește tot timpul. Ea își schimbă numele, înfățișarea, identitatea și se ascunde, numai pentru a fi urmărită din nou. Nimeni nu o poate ajuta, nici prietenii ei și nici poliția însăși. Însă lui Slim i-a ajuns atâta frică și alergătură.

How It Ends (5,650,000 ore de vizionare)

How It Ends este un film thriller de acțiune american din 2018 regizat de David M. Rosenthal și scris de Brooks McLaren. Filmul îi are în distribuție pe Theo James, Forest Whitaker, Grace Dove, Nicole Ari Parker, Kat Graham și Mark O’Brien.

„Return to Space” (4,550,000 ore de vizionare)