„Tot mi se pare ceva special, chiar și acum”. Ce loc din România a impresionat-o pe Irina Fodor

a declarat pe rețelele de socializare că este impresionată de un loc din , de fiecare dată când ajunge acolo.

Despre ce este vorba

Irina Fodor s-a întors în locul în care a copilărit și a declarat că încă i se pare „ceva special”. Este vorba de , la Vulcanii Noroioși, conform .

„Am dat o fugă până la Buzău, să îmi văd bunicile și dacă tot am ajuns prin zonă, am zis să fac și o mini-excursie până la Vulcanii Noroioși, pentru că nu am mai fost de când eram eu mai mică. Tot mi se pare ceva special, chiar și acum”, a mărturisit ea pe Instagram.

„Mi-am dat seama de altceva în timp ce mă plimbam pe acolo: aproape de fiecare dată când visez, în vis apar elemente din copilărie: fie casa bunicilor, fie mici obiecte pe care le vedeam atunci în jurul meu, fie străzi, fie persoane. Habar nu am ce înseamnă asta, căci nu am stat să caut interpretări, dar sunt curioasă dacă și vouă vi se întâmplă”, a adăugat Irina Fodor.