Traume în familia lui Adrian Văncică, din cauza rolului „Celentano” din Las Fierbinţi: „Mi-a zis că nu vrea să mai vadă beţivi nici măcar la TV”

Actor Adrian Văncică se bucură de o carieră impresionantă pe scenă, dar și fața camerelor, iar rolul care i-a adus celebritate este chiar Celentano, bețivul din serialul Las fierbinți, de la Pro TV. Deși personajul are numeroși fani pe care îi amuză, se pare că există și persoane cărora nu le place deloc personajul interpretat de Văncică, iar în familia lui există inclusiv traume din această cauză.

Celentano, bețivul din Las fierbinți este iubit și urât de către români, iar oamenii nu ratează nicio ocazie să îi spună ce cred despre el. Chiar și membrii familiei se împart în mai multe tabere, ia actorul a mărturisit că există și traume în cercul de apropiați, ce au determinat ca personajul Celentano să nu mai fie așa îndrăgit. Descoperiți în galeria foto de AICI, mai mute imagini cu Celentano din Las fierbinți.

Familia lui Adrian Văncică a traversat o serie de traume in cauza personajului Celentano

Actorul Adrian Văncică a vorbit despre rolul lui Celentano, despre modul în care s-a acomodat cu personajul, dar și despre cum a fost el perceput în societate, având în vedere că îl interpretează pe bețivul din Las Fierbinți.

„Sunt și unii care-l urăsc. Adică eu am o mătușă care nu se uită la serialul ăsta și mai ales la mine, pentru că a avut un bărbat bețiv care o bătea și a zis eu nu mai vreau să văd bețivi în viața mea, nici măcar la televizor.

Da, dar e comedie, de râs … Nu mă interesează! Mi s-a întâmplat de multe ori să zică, bă, cum ești tu, zici că ești tata. Bă, cum faci tu făcea și nu știu cine. Nu știu, cred că Celentano este simpatic în filosofia asta, pseudo-filosofia pe care o are el în cap. I se pare că le știe și așa mai departe. Cred că e un personaj simpatic, de-aia s-a lipit lumea de el”, a povestit actorul de la Pro TV, potrivit Playtech.ro.

Cum a reușit actorul să intre în piele personajului din Las Fierbinți, de la Pro TV

Actorul Adrian Văncică a dezvălui și cum a reușit să intre în pielea personajului din Las Fierbinți. Din cele spuse chiar de el, se pare că nu a fost o muncă ușoară. Celentano a fost nevoit să studieze și să analizeze mai multe persoane din viața reală, până când a reușit să creeze imaginea bețivului din Fierbinți.

„Nu pot să spun, că intri deja în bucătăria mea. Am studiat, am văzut și film, am căutat să văd cum joacă unii bețivi. De asta n-a fost Mărgineanu, pentru că beția e greu de jucat pentru un actor, darămite pentru cineva care nu e actor . Și am găsit un drum. Celentano în primul sezon avea câteva apariții , apoi lucrurile au evoluat firesc.

Bă, e bun, merge, hai să … și a devenit unul din personajele care duc episoade”, a dezvăluit actorul, explicând că nu a vizitat barurile din Capitală sau din mediul rural în încercarea de a crea cât mai bine imaginea lui Celentano.