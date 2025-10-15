B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”

Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”

Ana Beatrice
15 oct. 2025, 16:05
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Sursa Foto: Instagram -mihaelaradulescuschwartzenberg
Cuprins
  1. Ce a spus Mihaela Rădulescu la trei luni după pierderea lui Felix Baumgartner
  2. Cum a fost relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner
  3. Cine a fost Felix Baumgartner și cum a murit

Mihaela Rădulescu, la trei luni după pierderea lui Felix Baumgartner, a ales să își deschidă sufletul în fața publicului. Cu ocazia aniversării saltului istoric Red Bull Stratos, vedeta a publicat un mesaj plin de emoție.

Ce a spus Mihaela Rădulescu la trei luni după pierderea lui Felix Baumgartner

Postarea ei a fost făcută pe pagina de Instagram, acolo unde a vorbit despre aventura care i-a schimbat viața. Vedeta a mărturisit că dispariția celebrului sportiv austriac și apropierea aniversării saltului Red Bull Stratos i-au trezit numeroase amintiri.

„Mă gândesc la ce aventură incredibilă a fost să fac parte din acea echipă. S-au întâmplat multe în viața mea în acei 3 ani”, a scris Mihaela Rădulescu.

Aceasta a transmis că perioada petrecută alături de Felix Baumgartner a fost una intensă, plină de oameni minunați și experiențe care i-au marcat profund existența.

Cum a fost relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au trăit o relație de 13 ani, caracterizată prin discreție, respect și o legătură profundă. Cei doi au împărtășit pasiunea pentru aventură, iar legătura lor a rămas una specială, chiar și după despărțire.

După tragedia din vara acestui an, Mihaela a publicat mai multe mesaje emoționante în memoria sportivului austriac.

Cine a fost Felix Baumgartner și cum a murit

Născut pe 20 aprilie 1969, la Salzburg, Felix Baumgartner a devenit celebru pentru saltul Red Bull Stratos din 2012, când a depășit viteza sunetului.

Sportivul a murit pe 17 iulie 2025, într-un accident de parapantă în Italia, la Porto Sant’Elpidio. Ancheta oficială a stabilit că tragedia s-a produs din cauza unei erori umane, în timp ce parapanta era în stare perfectă.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a mai explicat procurorul. De asemenea,  s-a precizat că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, iar Baumgartner și-a fracturat coloana vertebrală, printre alte leziuni, la coliziunea cu solul.

Tags:
Citește și...
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Monden
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Monden
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Monden
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Monden
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
Monden
Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
Monden
Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România
Monden
Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România
Alina Pușcaș, despre cel mai scump obiect vestimentar din garderoba sa: „Este vorba de o rochie”. Cât a costat aceasta
Monden
Alina Pușcaș, despre cel mai scump obiect vestimentar din garderoba sa: „Este vorba de o rochie”. Cât a costat aceasta
Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
Monden
Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
Ultima oră
18:07 - Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
18:06 - Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil
17:39 - Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
17:32 - Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol
17:25 - Fiul lui Sile Cămătaru, arestat după ce și-a bătut copilul. Daniel Balint s-a enervat că băiatul nu a ripostat într-un conflict
17:13 - Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
16:58 - Bune maniere în trafic! Un clip video a făcut înconjurul internetului. Cum a reacționat un bărbat, după ce a văzut cum un șofer a aruncat țigara pe geam
16:46 - Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
16:37 - Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)
16:25 - Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”