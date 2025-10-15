Mihaela Rădulescu, la trei luni după pierderea lui Felix Baumgartner, a ales să își deschidă sufletul în fața publicului. Cu ocazia aniversării saltului istoric Red Bull Stratos, vedeta a publicat .

Ce a spus Mihaela Rădulescu la trei luni după pierderea lui Felix Baumgartner

Postarea ei a fost făcută pe , acolo unde a vorbit despre aventura care i-a schimbat viața. Vedeta a mărturisit că dispariția celebrului sportiv austriac și apropierea aniversării saltului Red Bull Stratos i-au trezit numeroase amintiri.

„Mă gândesc la ce aventură incredibilă a fost să fac parte din acea echipă. S-au întâmplat multe în viața mea în acei 3 ani”, a scris Mihaela Rădulescu.

Aceasta a transmis că perioada petrecută alături de Felix Baumgartner a fost una intensă, plină de oameni minunați și experiențe care i-au marcat profund existența.

Cum a fost relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au trăit o relație de 13 ani, caracterizată prin discreție, respect și o legătură profundă. Cei doi au împărtășit pasiunea pentru aventură, iar legătura lor a rămas una specială, chiar și după despărțire.

După tragedia din vara acestui an, Mihaela a publicat mai multe mesaje emoționante în memoria sportivului austriac.

Cine a fost Felix Baumgartner și cum a murit

Născut pe 20 aprilie 1969, la Salzburg, Felix Baumgartner a devenit celebru pentru saltul Red Bull Stratos din 2012, când a depășit viteza sunetului.

Sportivul a murit pe 17 iulie 2025, într-un accident de parapantă în Italia, la Porto Sant’Elpidio. că tragedia s-a produs din cauza unei erori umane, în timp ce parapanta era în stare perfectă.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a mai explicat procurorul. De asemenea, s-a precizat că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, iar Baumgartner și-a fracturat coloana vertebrală, printre alte leziuni, la coliziunea cu solul.