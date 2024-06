Trupa Megadeth înregistrează un nou album chiar dacă Dave Mustaine a fost grav bolnav

Trupa americană Megadeth lucrează la următorul album de studio, primul înregistrat cu noul basist James LoMenzo, relatează miercuri contactmusic.com, relatează Agerpres.

Dave Mustaine a urmat un tratament pentru cancer la gât în 2019

Legendara formaţie de thrash metal se află în studio unde înregistrează următorul produs discografic după albumul „The Sick, the Dying… and the Dead!” din 2022.

Basistul James LoMenzo a declarat pentru Metal Global din Portugalia: „Lucrăm activ la muzică chiar acum. Vorbim cu Dave (Mustaine, solistul, chitaristul şi fondatorul Megadeth, n.r.) în fiecare zi. Dave chiar vrea să mai înregistrăm un album şi să venim cu ceva proaspăt”.

James LoMenzo nu figurează pe albumul precedent, partiturile de bas fiind înregistrate cu Steve Di Giorgio, care l-a înlocuit temporar pe David Ellefson, concediat în urma unui scandal sexual.

„Ultimul (album) mi s-a părut grozav. Când m-am alăturat trupei, tocmai terminaseră de înregistrat”, a povestit LoMenzo, care a declarat că „Steve Di Giorgio a făcut o treabă extraordinară”.

Dave Mustaine a urmat un tratament pentru cancer la gât în 2019, totuşi a reuşit să înregistreze discul lansat în 2022, al şaisprezecelea album de studio al trupei .