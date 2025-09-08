B1 Inregistrari!
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales"

Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 10:55
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”

Tudor Chirilă și mama acestuia, regizoarea Iarina Demian, au lucrat aproape două decenii împreună. Artistul a dezvăluit că de la aceasta a învățat o lecție foarte importantă.

Cuprins

  • Ce lecție a învățat Tudor Chirilă
  • „Unul dintre păcatele actorilor…”
  • „Trebuie să te gândești de două ori”

Ce lecție a învățat Tudor Chirilă

Tudor Chirilă a mărturisit că a învățat un lucru foarte important de la mama sa, în ceea ce privește actoria. Acesta vorbește despre organizare.

„Un actor este foarte important să fie organizat. De altfel, maică-mea m-a învățat să fiu un actor riguros”, a spus acesta, pentru Viva.

„Unul dintre păcatele actorilor…”

„Unul dintre păcatele actorilor este că n-au destul curaj să devină regizori, dar au destul curaj cât să facă pe regizorii când sunt pe scenă, ca actori. Și asta este rău”, a spus Chirilă.

„Am învățat chestia asta, că un regizor nu-i ajutat, dacă întotdeauna are un actor care are și el 50.000 de idei pe care le mai și comunică aiurea. Cred că e foarte important să te supui unei viziuni regizorale, pe care ai acceptat-o. Dacă nu te supui, înseamnă că nu trebuia să accepți de la început”, a adăugat.

„Trebuie să te gândești de două ori”

Chirilă spune că organizarea este extrem de importantă. Actorul trebuie să se gândească de două ori înainte să accepte un proiect.

„Când ești tânăr, n-ai de ales și, cu atât mai mult, trebuie să fii organizat. Când începi să ai posibilitatea să alegi roluri, trebuie să te gândești de două ori. Dacă ai intrat într-un proiect, stai și fă-ți treaba – asta nu înseamnă să fii tăcut și să nu spui, mai ales dacă proiectul nu merge cum te așteptai”, a spus artistul.

„Poți să ai o voce, dar este important când ai vocea aia, cum o folosești în așa fel încât să nu prejudiciezi, de fapt, într-un final, tot proiectul”, a adăugat acesta.

