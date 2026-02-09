Tudor Chirilă îl critică pe ministrul culturii, Demeter András István. Ministrul a propus ca actorii să semneze condica de prezență și să întocmească rapoarte săptămânale de activitate. Artistul susține că această măsură este complet ruptă de realitatea profesiei și că valoarea unui creator nu poate fi măsurată prin ore de pontaj.

De ce consideră Tudor Chirilă că munca artiștilor nu poate fi măsurată

Potrivit actorul explică faptul că profesia sa implică mai mulți factori care nu pot fi cuantificați într-un tabel Excel. Chirilă subliniază că este absurd să aplici aceleași șabloane pentru activități care nu au nicio treabă una cu alta.

Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau șef de resurse umane dintr-o instituție de cultură, dar ar trebui să știi, dacă tot ai ajuns ministru al culturii, că există artiști cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu șublerul, calculatorul sau excel-ul. Și că criteriile de validare a valorii unui artist țin nu doar de orele muncite sau de prezență la teatru, ci de un ansamblu de factori care devin variabile ale problemei, nu constante”, a scris Tudor Chirilă, într-o postare pe Facebook.

Un aspect punctat de către artist este cel al salarizării în funcție de studii, nu de performanță. Chirilă a oferit propriul exemplu: „Eu muncesc într-un teatru în care un coleg care nu a jucat nici 10% din cât am avut norocul să joc eu, câştigă mai bine ca mine pentru că are doctorat”.

De ce Tudor Chirilă îl critică pe ministru în legătură cu gestionarea culturii

Acesta îl acuză pe ministru că nu înțelege legislația drepturilor de autor și că pune în pericol patrimoniul național prin planurile de reorganizare a Institutului Național al Patrimoniului.

Mai mult, Chirilă reclamă lipsa de transparență în organizarea concursurilor pentru posturile de manageri în teatre. El a punctat faptul că, în șapte luni de mandat, ministrul nu a reușit să organizeze un concurs la

„Nici la concursuri transparente nu se pricepe Demeter Andrasz, în șapte luni de la preluarea mandatului nu a putut să organizeze un concurs la Teatrul Național, ba mai mult, a reușit să enerveze pe toată lumea, prin propunerea ca un candidat la postul de manager să fi activat minim zece ani într-o instituție de stat. Prin urmare nu contează proiectul de management, ci vechimea în sistem.”, a mai adăugat acesta

Cum a răspuns ministrul culturii criticilor aduse de artist

Potrivit Ministrul Demeter András István a intervenit în discuție cu o replică pe rețelele sociale, explicând că măsurile vin ca urmare a unei notificări de la Curtea de Conturi. El a subliniat că documentul a fost elaborat de un grup de lucru format din reprezentanți ai breslelor și că testarea este necesară pentru a vedea dacă normele sunt aplicabile sau trebuie eliminate.

Tudor Chirilă îl critică pe ministrul Culturii, Demeter András István. Ministrul a propus ca actorii să semneze condica de prezență și să întocmească rapoarte săptămânale de activitate. Artistul susține că această măsură este complet ruptă de realitatea profesiei și că valoarea unui creator nu poate fi măsurată prin ore de pontaj.