Tzancă Uraganu, mai exact show-ul său, a fost una dintre atracțiile petrecerii de organizată de controversatul afacerist Gabriel Al Baba, la Antena. Pentru petrecere a fost ales un hotel de lux din capitala Greciei, iar invitații au fost unul și unul.

Tzancă Uraganu, atracția petrecerii

Manelistul, care de curând a stârnit controverse cu afirmațiile sale despre cum ar trebui tratate femeile, a fost atracția serii la nunt afaceristului din Timiș. Tzancă Uraganu a susținut un recital pentru care, se spune, ar fi încasat un de 40.000 de euro.

Nunta lui Gabriel Al Baba a fost organizată la un restaurant celebru din Atena. Evenimentul a fost programat cu grijă, astfel încât invitații să rămână impresionați de decorurile luxoase, de meniul extravagant, dar și de momentele artistice deosebite. Sala a fost decorată cu flori exotice, cu jocuri de lumini spectaculoase și tot felul de aranjament sofisticate.

Cei care au participat au afirmat că a fost un spectacol cum rar poate fi întâlnit la astfel de evenimente. Invitații au fost delectați cu preparate alimentare rafinate și băuturi fine de calitate superioară. Iar atmosfera a fost întreținută de artiști internaționali, printre care și manelistul Tzancă Uraganu.

Rochia miresei, Timeea, a fost un alt punct de atracție. Aceasta a fost confecționată din materiale fine, cu inserții transparente și trenă elegantă care i-a evidențiat bustul și talia, atrăgând privirile invitaților.

Manelistul a făcut spectacol la Atena

Tzancă Uraganu a urcat pe scenă și a făcut un spectacol de excepție. Invitații au fost impresionați de prestația sa, iar organizatorii petrecerii au ținut să-l recompenseze cu o sumă pe măsură, potrivit Cancan.

La nunta lui Gabriel Al Baba, se spune că artistul ar fi încasat pentru un recital de undeva în jur de 40.000 de euro.

De altfel, în urmă cu câtva timp, manelistulspunea că nu are un tarif exact. El mărturisea că a ținut spectacole și pentru sume mai mici, 15.000 de euro, dar și pentru onorarii de 30.000 de euro.

„Cânt și pe 30.000, și pe 25.000, acum două, trei săptămâni am cântat pe 30.000, pe 25.000, 15.000, 17.000”, spunea manelistul.

Cine este Gabriel Al Baba

În vârstă de 30 de ani, Gabriel Al-Baba, este un personaj controversat, antreprenor, din județul Timiș. El a devenit cunoscut după ce a câștigat un număr de 49 de contracte publice, a căror valoare a fost de aproape 10 milioane de euro prin PNRR. În majoritatea procedurilor de achiziție nu a avut concurență.

Firma sa, Aconnect Smart Software, a înregistrat o creștere spectaculoasă, de la un angajat și venituri modeste în 2022, la patru angajați și o cifră de afaceri de 7,7 milioane de euro în 2023. Gabriel Al Baba se prezintă drept unul dintre furnizorii de soluții software dedicate digitalizării administrației publice locale și centrale.

Afacerile lui Gabriel Al Baba au intrat în atenția autorităților penale. Parchetul European (EPPO) ar fi declarat o investigație, conform presei, pentru posibile conflicte de interese, întrucât afaceristul ar fi fost implicat și în consultanță, nu doar în implementarea proiectelor.

Un personaj cu strânse conexiuni politice

Potrivit presei Gabriel Al Baba ar fi activat în PSD încă de pe vremea când era elev. La doar 20 de ani, el a fost numit referent în Guvernul cohndus de Dacian Ciolo. Ulterior, a activat în Liga Studenților Români din Străinătate, organism fondat de Sebastian Burduja consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan.

Despre Gabriel Al Baba, s-a spus că era interfața în relația cu primăriile la care aveau contracte două firme de consultanță în care nu avea nici o calitate oficială, în documente, conform . Firmele erau patronate de două femei din anturajul lui Alfred Simonis, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, care nu aveau experiență în domeniul digitalizării.

Cele două firme au obținut însă zeci de contracte de consultanță pentru digitalizare de la diferite primării din Tulcea. Acestea au livrat consultanță pentru elaborarea unor strategii, documentele fiind „copy paste”, conținând, inclusiv, aceleași greșeli de redactare.

Primarii susțin că, în teren, primeau consultană de de Al-Baba, care le-ar fi fost prezentat într-o ședință organizată de președintele PSD al Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.