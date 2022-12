Actorul Sebastian Stan, nominalizat la premiile Globurile de Aur 2023. S-a născut la Constanța

Nominalizare inedită: un apreciat român aspiră la mult doritul trofeu din cadrul premiilor Globurile de Aur.

Constănțeanul Sebastian Stan a fost la categoria „Cel mai bun actor – Limited Series” pentru rolul din filmul „Pam and Tommy”.

În vârstă de 40 de ani, Stan joacă rolul lui Tommy Lee, fostul soţ al celebrei Pamela Anderson; serialul urmăreşte povestea de dragoste a celor doi protagonişti. Din distribuţia filmului face parte şi actriţa Lily James, care interpretează rolul controversatei actrițe.

Ecranizarea prezintă povestea celor doi după ce au fost afectaţi de scandalul înregistrărilor cu conţinut sexual furate şi difuzate în 1995.

Din Constanța, pe marile ecrane

Sebastian a fost născut în Constanța și este, în prezent, stabilit în SUA.

Cunoscut pentru rolul său în Soldatul Iernii, Universul Cinematic Marvel, a putut fi văzut de-a lungul timpului în mai multe filme ale căror distribuții conțin nume sonore ale cinematografiei actuale.

Părinții săi au divorțat pe când avea doar doi ani. Șase ani mai târziu, se afla la Viena, Austria, unde, mama sa, Georgeta Orlovschi, lucra ca pianistă.

La zece ani, a jucat primul său rol într-un film numit: 71 Fragments of a Chronology of Chance, regizat de austriacul Michael Haneke iar după alți patru ani, se muta în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.

Sebastian Stan a urmat studii ale Universității Rutgers dar și în Regatul Unit unde a avut apariții la Shakespeares Globe Theatre din Londra.

Palmaresul lui Stan

Un film important al carierei sale este „I, Tonya” unde joacă rolul lui Jeff Gillooly, soțul Toniei Harding, interpretat de Margot Robbie, un film cu o nominalizare și un premiu Oscar.

Sebastian Stan a jucat alături de actori precum Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson în trilogia Căpitanul America și cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015) – cu șapte nominalizări la Oscar – sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

Din serialele unde s-a remarcat amintim Gossip Girl, Kings, Once Upon a Time, și mini-seria Political Animals.

Rolul din „Political Animals” i-a adus lui Sebastian o nominalizare la Critics’ Choice Television Award for Best Supporting Actor in a Movie/Miniseries.