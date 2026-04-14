Un nou divorț în showbizul românesc? Sărbătorile pascale par să fi adus nu doar momente de liniște, ci și incertitudini în viața personală a unei artiste cunoscute din România. Potrivit unor informații apărute recent, Emilia Dorobanțu și soțul ei, Cătălin Tutilescu, ar fi ajuns la un punct critic în relație, existând suspiciuni că cei doi ar fi încheiat discret căsnicia, printr-un divorț la notar.

Se anunță un nou divorț în showbizul românesc? Surse din apropierea cuplului susțin că artista și partenerul ei ar fi semnat actele de divorț în mare discreție, fără apariții publice sau confirmări oficiale. Relația lor, marcată de o distanță constantă, ar fi fost pusă la încercare în ultima perioadă, potrivit .

locuiește în Drobeta Turnu Severin, acolo unde își desfășoară activitatea profesională, în timp ce soțul ei este stabilit în București. De-a lungul timpului, cei doi au reușit să mențină relația în ciuda distanței, însă situația ar fi devenit tot mai dificilă.

Contactată pentru a lămuri situația, artista a explicat că relația lor a funcționat mereu în acest mod, iar distanța nu ar fi fost cauza principală a tensiunilor.

„El își desfășoară activitatea la București și stăm mai mult la distanță. Noi dintotdeauna am funcționat doar la distanță, așa că la noi s-ar putea spune că dintotdeauna așa a fost. De foarte multe ori am fost la un pas de divorț. În orice familie tot timpul sunt discuții, certuri, dar am reușit întotdeauna să continuăm să vedem partea bună”, a mărturisit ea.

Cum au reușit să își mențină relația de-a lungul timpului

În ciuda dificultăților, Emilia Dorobanțu a subliniat că echilibrul în căsnicie a fost menținut prin înțelegere și compromisuri reciproce.

„Reușim să menținem un echilibru pentru că fiecare îi respectă dorințele celuilalt, există toleranță din partea amândurora, înțelegere, iar copilul a fost cel care ne-a legat întotdeauna și am respectat dorințele unul altuia”, a mai spus artista.

De ce apar semne de întrebare în jurul relației lor?

Speculațiile legate de o posibilă separare sunt alimentate și de absența aparițiilor publice comune. Deși artista declara anterior că va petrece sărbătorile în familie, nici ea, nici soțul ei nu au publicat imagini împreună în această perioadă.

Cu puțin timp înainte de Paște, Emilia Dorobanțu vorbea despre planurile pentru această perioadă, subliniind importanța familiei și a tradițiilor.

„De pregătiri se ocupă părinții, bunicii Anastasiei. Nu pot să fac drob, mama mea îl gătește, dar știu să fac pască. Eu mereu de sărbători stau acasă și am păstrat acest obicei. Paștele este pentru liniște sufletească, iar de două ori pe an cred că se cuvine să stai cu familia”, a spus Emilia Dorobanțu.