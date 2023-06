Un paradis al vacanțelor la doar o oră de zbor de București

Corfu, insula fermecatoare situată între Marea Adriatică și Marea Ionică, a devenit o destinație preferată pentru turiștii români în ultimii ani. Cu un zbor de doar o oră și 15 minute din București, oricine poate ajunge rapid în această destinație paradisiacă. Insula cosmopolită și plină de farmec trebuie explorată în întregime. Cu aproximativ 100 de plaje spectaculoase, Corfu oferă marea, soarele și atmosfera de vacanță mult dorite de turiști. De la stânci dramatice la peisaje pitorești și lină, Corfu oferă o varietate uimitoare. Stațiunea Paleokastrita este locul ideal pentru snorkeling și scuba diving.

Ikos Odisia welcomes its first guests today! Bathe in the verdant landscapes and sparkling seas on the island of Corfu. And experience , from refined suites to 10 tempting pools, terrace restaurants to the exclusively serviced beach.

