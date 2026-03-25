Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 19:17
Cuprins
  1. Calvarul prin care un regizor celebru a trecut la Pro TV
  2. Problemele de sănătate suferite în timpul filmărilor
  3. Daunele uriașe pe care le cere un regizor celebru
  4. Cum răspunde ProTv acuzațiilor

Un regizor celebru a deschis un proces împotriva postului Pro TV din cauza condițiilor de muncă de la un reality-show. Alexandru Sorin Mironescu susține că muncea 22 de ore pe zi și din cauza aceasta a avut nevoie de tratament cu Xanax.

Calvarul prin care un regizor celebru a trecut la Pro TV

Tensiunile de la emisiunea „Ferma Vedetelor” au ajuns în fața judecătorilor. Regizorul declară că a fost obligat să facă muncă suplimentară neplătită. Stresul extrem de pe platoul de filmare l-a adus pe acesta în pragul unui infarct în anul 2019.

Condițiile de muncă inadecvate au provocat colapsul fizic al reclamantului care la data de 12.03.2019 a ajuns în pragul unui infarct. El a realizat activități de post producție care nu au fost remunerate prin contractul încheiat între părți”, se arată în actele citate de cancan.ro.

Problemele de sănătate suferite în timpul filmărilor

Starea de sănătate a regizorului s-a agravat brusc în timpul muncii la Reșița. Medicii l-au avertizat că există un risc ridicat de accident vascular cerebral. Deși a primit recomandarea de internare, acesta s-a întors la muncă după câteva ore pentru a nu bloca producția.

Biletul de externare de la București confirmă diagnosticele primite de acesta:

„Diagnostic principal – hipertensiune primară. Se recomandă odihnă și evitarea suprasolicitării fizice și psihice. Problemele de sănătate au necesitat atât tratament neurologico-psihiatric Xanax, cât și tratament permanent pentru tot restul vieții cu betablocante”, se precizează în documentul medical.

Daunele uriașe pe care le cere un regizor celebru

Alexandru Mironescu solicită acum 100.000 de euro pentru daune morale. De asemenea, el cere peste 210.000 de lei pentru orele de editare care nu au fost plătite. Regizorul acuză că atitudinea șefilor de pe platou i-a strivit demnitatea pe parcursul celor trei luni de proiect.

În cadrul procesului, acesta a vorbit despre presiunea psihică la care a fost supus:

„Reclamantul a suferit un prejudiciu nepatrimonial sub aspectul felului în care pârâta l-a tratat. Sarcinile de lucru trasate în mod imperativ și mediul de lucru stresant au strivit demnitatea reclamantului vreme de cel puțin 3 luni de zile”, s-a declarat în fața magistraților.

Cum răspunde ProTv acuzațiilor

Pro TV respinge toate aceste acuzații și consideră cererile ca fiind nefondate. Tribunalul va analiza din nou probele și declarațiile martorilor pe data de 11 iunie 2026. Atunci se va stabili dacă regizorul va primi despăgubirile cerute pentru suferința sa.

Mironescu dorește și scuze publice din partea televiziunii. El susține că problemele cardiace și necesitatea tratamentului permanent sunt rezultatul direct al epuizării profesionale. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii la următorul termen.

