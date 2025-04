Unde a plecat Monica Bîrlădeanu înainte de Paște. Soția unui medic cunoscut a însoțit-o

Cu doar câteva zile înainte de , Monica Bîrlădeanu a plecat într-o vacanță, în străinătate. Vedeta a dezvăluit unde se află și a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online experiența pe care a avut-o în timpul vizitei unui castel.

În decembrie, Monica Bîrlădeanu a fost la Viena, acolo unde a vizitat Castelul Schonbrunn pe exterior. Pentru că a fost profund impresionată de frumusețea locului, actrița a revenit în Austria și a văzut și pe interior palatul.

„Am văzut castelul Schonbrunn doar pe dinafară în decembrie și pentru că atunci nu l-am putut vizită, acum că m-am întors la Viena câteva zile, am vrut neapărat să văd toate cele 40 de camere, pe îndelete.

Am ascultat fiecare explicație, m-am oprit și-am google-it ce nu mi-era clar și-așa am satisfacția că plec știind câteva lucruri mai serioase despre Habsburgi și dinamică vieții lor de la Schonbrunn. La hotel am descoperit că e un serial pe Netflix, „Împărăteasa”, centrat pe Împărăteasa Austriei, zis și Sissi, așa că mi-am propus să-mi întregesc din toate unghiurile (inclusiv cinematic) înțelegerea asupra acestui subiect.

Din câte am văzut până acum, așteptați-va la povești despre soacre dominatoare și bagarete, țalii cu dimensiuni imposibile și urzeli de tot felul. La 7,8 pe imdb nu poți da greș”, a adăugat ea, potrivit .

Monica Bîrlădeanu, în vacanță fără soțul ei?

Monica Bîrlădeanu a filmat întreaga experiență de la Palatul Schönbrunn, impresionată fiind de camerele deosebit decorate și mobilierul de lux. Seara a adus o altă experiență memorabilă, constând într-un spectacol susținut într-o catedrală din Viena. S-a pozat alături de partenera ei de călătorie, nimeni alta decât Emma Marinescu, soția medicului Adrian Marinescu.

Rămâne de văzut dacă cele două sunt plecate într-o escapadă a fetelor sau și Adrian Marinescu le însoțesc la Viena.