Acasa » Monden » Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă

Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă

Traian Avarvarei
08 oct. 2025, 15:19
Revine Dan Negru cu Revelionul său celebru? Apar primele informații în acest sens. Sursa foto: Captură video - Antena 1 / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Dan Negru despre reluarea revelioanelor sale celebre
  2. Ce Revelion ar putea prezenta Dan Negru

Revine Dan Negru cu Revelionul său celebru? Prezentatorul TV a spus într-un interviu doar că „există discuții cu un ‘ecran’” și nu a vrut să dea niciun nume, dar apar primele informații despre negocierile pe care le poartă.

Ce a spus Dan Negru despre reluarea revelioanelor sale celebre

„În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuții cu un „ecran” pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, pe același ecran, indiferent de exclusivități. (…)

În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR. (…)

Fiecare televiziune își încordează mușchii cu sumele pe care le dă pe exclusivități, în loc să se concentreze pe programe atractive”, a spus Dan Negru, într-un interviu recent pentru Click!.

Ce Revelion ar putea prezenta Dan Negru

„Ecranul” la care a făcut referire prezentatorul Kanal D ar fi una dintre cele mai populare platforme de streaming. Potrivit Paginademedia.ro, platforma pentru care se vizează un Revelion cu Dan Negru este Netflix.

Conform aceloraşi surse, discuţiile pentru un Revelion care să ajungă pe Netflix au fost deja purtate, dar nu direct cu platforma. De asemenea, pentru că timpul e scurt, cel mai probabil Dan Negru va prezenta programul dintre anii 2026 şi 2027 dacă se va ajunge la un acord.

Contactat de Paginademedia.ro, Dan Negru a repetat că nu poate intra în detalii.

Din cele 22 de Revelioane consecutive cu Dan Negru de la Antena 1, un număr de 21 au fost pe primul loc ca audienţă, mai amintește sursa citată.

