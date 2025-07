Unde se duc 30% din banii câștigați de Andreea Bălan? Vedeta a mărturisit tot!

se află în lumina reflectoarelor de aproximativ trei decenii. De-a lungul timpului, a reușit să se reinventeze pentru a rămâne relevantă pe piața artistică din România. Vedeta a mărturisit pe ce se duc 30% din câștigurile sale.

Fosta trupă „Andre” este pe scena muzicală încă de când era un copil. A reușit să își mențină poziția printre artiștii de top ai României, datorită seriozității și rigurozității pe care și le-a însușit, încă de când era un copil.

Artista a spus pe ce i se duc banii

Blondina este cunoscută pentru aparițiile ei spectaculoase la concerte. Aceasta are o echipă alături de care se deplasează la show-uri și are grijă ca cei din grupul ei să arate exemplar. Ținutele extravagante, cu pene, pietre swarovski, dar și ștrasuri sunt prezente adesea în garderoba ei și a colegilor săi.

Potrivit spuselor acesteia, costurile nu sunt deloc mici. Astfel, Andreea Bălan investește destul de mulți bani în estetica ei și a echipei sale. Artista și-a creat o cameră specială, în care depozitează costumele de scenă, atât pe ale ei, cât și pe cele ale colegilor ei.

„Dragilor, haideți să vă arăt unde se duc 30% din încasările mele. Acasă am o cameră specială pentru toate ținutele de scenă. Accesorii, fluturi, pene, hainele dansatoarelor și ale dansatorilor, ale mele. Tot ceea ce port eu pe scenă. Am foarte multe ținute cu swarovski, cu ștrasuri, cu pietre, foarte frumoase pentru scenă. Noi dansăm mult dans sportiv și sunt potrivite pentru acest tip de dans, salsa, samba, rock and roll. Aici sunt și hainele dansatoarelor, acestea sunt noi, au venit zilele acestea, încă au etichete pe ele. Bineînțeles că după fiecare concert ele trebuie spălate și eu personal mă ocup de asta. Am aici cinci standere de haine, pe lângă accesorii. Cam aici se duc 30% din cât câștig”, a spus Andreea Bălan, conform

Câte costume schimbă Andreea Bălan într-un spectacol

Artista își dorește să facă lucrurile la cel mai înalt nivel, mai ales din respect pentru fanii care vin să o vadă. Astfel, aceasta a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că într-un show schimbă undeva la opt costume, atât ea și cât și dansatoarele ei.

„De exemplu, într-o oră de show schimbăm opt rânduri de haine, atât eu cât şi fetele mele şi avem un nou show care are două programe şi acolo schimbăm 12 costume. E foarte greu pentru că trebuie ca în 12 secunde să schimbi hainele şi se mai rupe câteodată un fermoar, se mai rupe un toc şi trebuie să mergi mai departe. E agitație mare”, spunea Andreea Bălan, în 2018, potrivit