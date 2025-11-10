B1 Inregistrari!
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele

B1.ro
10 nov. 2025, 14:11
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Valentina Pelinel nu a putut să spună „nu” dorinței copiilor de a împodobi bradul de Crăciun
  2. Cum au comentat fanii la postarea făcută de Valentina Pelinel

Nici bine nu am intrat în noiembrie, că magazinele au umplut rafturi de decorațiuni și obiecte cu tematică de Crăciun. Mulți nu se simt deranjați de fenomen, ba chiar se bucură că au mai mult timp să se bucure de atmosfera de sărbătoare. Din acest grup de oameni par să facă parte și Valentina Pelinel și Cristi Borcea care, la cererea copiilor, deja au împodobit bradul de Crăciun. 

Valentina Pelinel nu a putut să spună „nu” dorinței copiilor de a împodobi bradul de Crăciun

În urmă cu o zi, Valentina Pelinel posta pe pagina sa de Instagram un videoclip surprins în timpul împodobirii bradului. Deși pentru unii poate părea devreme, frumoasa blondină susține că nu a putut rezista rugăminților celor mici.

„Cine are bradul gata în noiembrie? Noi! Instalat la cererea expresă a celor mici. Voi ați fi putut să îi refuzați?”, a scris vedeta în dreptul postării de pe Instagram.

Nu doar cei mici au participat însă, la împodobirea bradului, ci și adulții. Cristi Borcea s-a alăturat fiicelor sale și a pus de zor globuri în brad.

Postarea Valentinei Pelinel, care surprinde un moment tandru, de familie, a strâns rapid peste 1.000 de like-uri și 40 de comentarii.

Cum au comentat fanii la postarea făcută de Valentina Pelinel

Fanii au înțeles entuziasmul familiei și dorința de a începe mai devreme pregătirile pentru Crăciun. Unii au mărturisit că fac cu greu față tentației de a nu instala și ei bradul.

„Și noi stăm cu el în mijlocul casei, gândindu-ne dacă să îl facem sau nu”, a scris o femeie. Vedeta a încurajat-o: „Hai, faceți-l și voi!”

„E brad natural sau plastic? Și eu am făcut bradul. Și ai mei au 15, 17 și 19 ani. Cred că au cam 3 ani”, a scris amuzată o altă persoană. Valentina Pelinel a ținut să clarifice faptul că bradul familiei sale este unul artificial.

„Și noi vream să facem bradul în noiembrie… Copiii își doresc! Big problem”, a mai scris un alt fan. Soția lui Cristi Borcea nu a lăsat nici acest comentariu fără răspuns, scriind: „Asta e, îl facem când vor ei”.

