Vedeta filmului „Triangle of Sadness”, Charlbi Dean, s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani

Actrița Charlbi Dean a murit luni, în mod subit, la vârsta de 32 de ani, informează și .

Un reprezentant al modelului sud-african a declarat pentru TMZ că Charlbi Dean și neașteptată la New York.

Actrița sud-africană Charlbi Dean a murit la 32 de ani, după o boală bruscă

Charlbi Dean a obţinut recent cel mai mare rol al ei în „Triangle of Sadness”. Filmul nu a ajuns încă în cinematografe, dar a impresionat la ediţia din acest an a unde a primit premiul Palme d’Or.

Filmul prezintă povestea unui vas de croazieră naufragiat și a pasagerilor săi, care ajung la țărm. Charlbi Dean o interprează pe modelul Yaya, personajul principal din film – un oaspete bogat invitat să participe la croaziera de lux de pe superiaht. Actrița a jucat alături de Woody Harrelson, iar distribuția a făcut mare vâlvă în Franța în luna mai, când a avut premiera, actorii apărând la evenimente și pe covorul roșu împreună.

Când filmul său a câștigat, Charlbi a scris: „Felicitări familiei noastre, am reușit! @ruben_ostlund ești CAPRA. Îți sunt pentru totdeauna recunoscător pentru că ai încredere în mine să fac parte din geniul tău și prietenul meu @sinaostlund Nu pot să cred că am avut cel mai bun an făcând asta într-una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Iată câteva imagini ale anului în Suedia și Grecia în timpul pandemiei. Pentru totdeauna și întotdeauna familia noastră @triangleofsadness.”

De asemenea, şi pentru interpretarea din serialul „Black Lightning”, unde a jucat rolul antieroului Syonide, dar și pentru pelicula sud-africană „Spud”, din 2010. Printre alte filme în care a jucat se numără „Blood in the Water”, „Don’t Sleep”, „An Interview with God” şi „Porthole”.