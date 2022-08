Vedeta pe care Liviu Vârciu voia s-o ia de soţie. Planurile de nuntă au fost, însă, anulate: „Am aflat ca m-a înșelat și n-am putut trece peste asta”

Liviu Vârciu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soția sa, Anda Călin. Împreună au și doi copii, pe Anastasia și Liviu Andrei. Dar actorul nu a fost dintotdeauna norocos în dragoste.

În anii 2000, el a avut o relație cu nimeni alta decât Cătălina Grama, cunoscută și după porecla „Jojo”, și chiar a fost pe punctul să o ducă la altar. Dar a anulat totul după ce a aflat că aceasta l-a înșelat, notează

Liviu Vârciu, despre relația pe care a avut-o cu Jojo

Liviu Vârciu și Jojo au făcut planuri mari de nuntă, iar naș urma să le fie Horia Brenciu. Numai că toate planurile au fost anulate după ce Vârciu a aflat că a fost înșelat.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi trebuia să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Am făcut şi o prezentare de modă – ginere şi mireasă. Am aflat ca m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Eram cuplu pe scenă, dar şi în viaţa reală. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit”, a povestit Liviu Vârciu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Cancan.

