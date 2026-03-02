B1 Inregistrari!
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea

Adrian A
02 mart. 2026, 14:02
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Cuprins
  1. Lista cu vedete blocate din cauza războiului
  2. Mesajul lui Horia Brenciu

Mai multe vedete din România au rămas blocate în Dubai sau în alte țări din care se puteau întoarce în România prin aeroporturile din Orinetul Mijlociu, după atacul cu bombe al Iranului.

Lista cu vedete blocate din cauza războiului

Mai multe vedete din România, precum Bogdan de la Ploiești, Anca Țurcașiu, Andrei Gavril (GAMI) sau familia Georgianei Lobonț, au rămas blocați în Emiratele Arabe, după ce aeroporturile au fost închise.

„E atât de interesant cum viața merge înainte…prin războaie,sirene, oameni care mor…. furnicile își văd de drumul lor, soarele apune, luna e în creștere….
Să fii martorul unei situații de criză,să nu ai habar despre cum să ajungi acasă în siguranță , pare simplu din afară.
Dar când trăiești asta, realizezi că în orice moment se poate schimba totul vis a vis de viața ta. Devii martorul unei situații în care nu poți face nimic, decât să aștepți cu calm și răbdare să vezi ce urmează să se întâmple.
În acest moment nu știm NIMIC. DOAR AȘTEPTĂM.
Mulțumim mult pentru gândurile voastre bune, pentru sutele de mesaje de încurajare. Suntem sănătoși. E cel mai important. Vă ținem la curent!”, a transmis Anca Țurcașiu.

„Dragilor, info din Dubai. S-au anulat toate zborurile de pe toate aeroporturile, nu mai poate să plece nimeni de aici, nu mai poate să vină nimeni aici. Ăștia până acum au avut spectacol cu lumini, doar că acum văd că l-au stins. Pe lângă asta, au dat cu bombe în Palm și în Dubai Marina, ceea ce mi se pare neașteptat, adică ne așteptam să dea doar baze militare, chestii, adică conflictul ăsta nu ne privește absolut deloc pe cei din Dubai.

Eu am venit în vacanță aici și se pare că a devenit nasoală situația, ca să înțelegeți, noi am evacuat apartamentul în care suntem, ne-am luat cele mai importante chestii, sperăm să fim ok. Momentan suntem ok, dar Doamne ajută să avem noroc. Mi se pare incredibil ce se întâmplă și nu văd logica la tot ce înseamnă chestia asta de război, nu înțeleg.”, a spus Andrei Gavril.

„Am tot pus că sunt în Dubai. În afară de mama, nu m-a sunat nimeni. Sunt bine, stați liniștiți!”, a transmis Liviu Vîrciu în stilul său caracteristic.

Mesajul lui Horia Brenciu

De asemenea, Horia Brenciu a rămas blocat în vacanță cu familia în Kuala Lumpur (Malaysia) după ce zborul spre Doha a fost întors din drum și anulările din regiune au împiedicat revenirea imediată.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis un gând bun și sincer. Asta e semnul umanității! Mulțumesc și prietenilor mei apropiați care și-au oferit întreg suportul lor, nu numai moral, să ne putem întoarce acasa. 
După cum mă știți, unii dintre voi, eu nu fac caz de situații de genul ăsta și nu încerc să dramatizez lucrurile de dragul unor comentarii sau like-uri. Niciodată n-am recurs la asta. Nici nu postez poze care să ateste stresul meu sau al altora, pe perioada unui moment ca asta. Caut soluții, nu fac marketingul situației de criză. Nu ne-ar ajuta cu nimic.
Cât privește mediatizarea, Kuala Lumpur, locul în care sunt acum e departe de conflict. Cei aflați în zonă, Dubai, Doha, Qatar samd au gândul meu bun și ei trebuie să fie prioritizati, în sensul ăsta.
La noi singura problema este că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict. Ai mei sunt bine, iar eu sunt optimist. În orice context trebuie să vezi partea pozitivă. Nici nu se pune problema unei comparatii cu cei care au fost și poate sunt sub dronele și rachetele iraniene. Ne rugăm pentru ei!
De fiecare dată, momentele grele din viață au scos la iveală opinii și atitudini diverse. Le păstrez pe cele bune! Doamne ajută!, a transmis Horia Brenciu.
Roxana Condurache, actrița care a participat la Survivor România este blocată și ea în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian și anulării zborurilor, iar Alex Bodi e și el prins în Orientul Mijlociu.
Emily Burghelea, influențeriță și vedetă de social media, a rămas blocată în Mauritius cu familia, după ce planul inițial, revenirea prin Dubai ca escală spre România, a devenit imposibil din cauza închiderii spațiului aerian și a restricțiilor de zbor.
Soprana Irina Baianț este și ea blocată la Doha.
„Aici a fost liniște peste noapte, cel puțin noi nu am mai auzit în apropiere bubuituri, însă am citit că au mai fost interceptări.
Dimineață, însă, s-a tulburat liniștea cu care am reușit să ne odihnim. Au început din nou geamurile hotelului så se zguduie, dar nu ne-am mai speriat ca în zilele trecute.
E ciudat sa spun asta, dar ne-am obişnuit. Doar exploziile mai mari ne fac så sarim din loc, celelalte au ajuns parte din cotidian, aici in Doha.
Altfel, zborul de mâine a fost anulat. Spațiul aerian ramâne închis. Aşteptăm informații ulterioare despre ce va fi. Atmosfera nu e relaxata, dar avem mai mult control cu toții, din ce vad și în jurul meu. În afară de a aștepta, nu avem puterea de a face altceva.
Vă îmbrățişez și am să revin când pot, cu informații despre situație. Sper så nu am ce så povestesc mai mult… Sà rămânem în echilibru. Doamne ajută!, a scris celebra soprană pe Facebook.
