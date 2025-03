Vedete care și-au donat salariile: gesturi altruiste și povești surprinzătoare din spatele deciziilor

Din solidaritate, recunoștință sau convingeri personale, aceste celebrități au ales să-și doneze onorariile, susținând cauze în care cred cu adevărat, transmite revista .

Ariana Grande: solidaritate cu drepturile femeilor

În 2019, în timpul unui concert susținut în Atlanta, Georgia, Ariana Grande a decis să doneze toate încasările către organizația Planned Parenthood. Gestul său a venit ca reacție la restricțiile privind accesul la din anumite state americane, artista dorind să susțină femeile afectate de aceste politici.

Anna Kendrick: empatie pentru victimele violenței

Actrița Anna Kendrick a ales să doneze întreg salariul obținut din filmul Woman of the Hour, în care a debutat ca regizoare. Pelicula, bazată pe povestea criminalului în serie Rodney Alcala, a determinat-o pe Kendrick să contribuie financiar la organizații care sprijină – RAINN și Centrul Național pentru Victimele Crimelor Violente.

Timothée Chalamet: un gest de responsabilitate

După ce a fost criticat pentru colaborarea cu regizorul Woody Allen, acuzat de abuz sexual, Timothée Chalamet a decis să nu păstreze onorariul încasat pentru A Rainy Day in New York. Actorul a donat suma către Time’s Up, RAINN și Centrul LGBT din New York, exprimându-și public dorința de a nu beneficia financiar de pe urma acestui proiect.

Beyoncé: sprijin pentru recuperarea din dependență

Pentru interpretarea rolului cântăreței Etta James în Cadillac Records, Beyoncé a primit un salariu de 4 milioane de dolari. A ales să doneze suma către Phoenix House, o instituție dedicată ajutorării persoanelor dependente de substanțe, inspirată de povestea reală a Ettei James, care a urmat un tratament similar.

Michael Sheen: actorul care a devenit „actor social”

Într-un interviu din 2021, Michael Sheen a dezvăluit că intenționează să doneze câștigurile sale viitoare pentru cauze sociale. El și-a propus să întoarcă sprijinul primit de-a lungul vieții către cei care au nevoie.

Olivia Rodrigo: recunoștință față de originile sale

În timpul turneului Guts World, Olivia Rodrigo a susținut un concert în Filipine, țara de origine a familiei sale. Artista a donat toate încasările nete din bilete către o organizație locală care sprijină sănătatea adolescentelor, fiind profund impresionată de activitatea desfășurată acolo.

Brendan Fraser: sprijin pentru tinere în dificultate

Rolul din Gimme Shelter, film bazat pe o poveste reală despre o adolescentă însărcinată care fuge de acasă, l-a determinat pe Brendan Fraser să-și doneze salariul către un adăpost din New Jersey care oferă sprijin fetelor aflate în situații similare.

Chadwick Boseman: solidaritate între colegi

Chadwick Boseman, cunoscut pentru generozitatea sa, a ales să doneze o parte din salariul său obținut pentru filmul 21 Bridges colegei de platou Sienna Miller. Actrița nu primise onorariul cerut, iar Boseman a vrut să se asigure că este recompensată corect pentru munca depusă.

Al Pacino: recunoașterea unei greșeli

În urma controverselor stârnite de filmul Cruising, în care interpreta un detectiv ce investighează crime comise asupra bărbaților gay, Al Pacino a recunoscut impactul negativ al peliculei. Ulterior, a donat onorariul câștigat unor organizații LGBTQ+, depunând banii într-un fond fiduciar irevocabil.

Colin Farrell: un omagiu adus lui Heath Ledger

După moartea prematură a actorului Heath Ledger, care lucra la The Imaginarium of Doctor Parnassus, Colin Farrell, alături de Johnny Depp și Jude Law, a donat banii câștigați din proiect fiicei lui Ledger, Matilda. Un gest emoționant de respect și solidaritate față de colegul lor dispărut.

Aceste gesturi impresionante arată că, dincolo de faima și succesul lor, unele staruri aleg să folosească resursele de care dispun pentru a produce o schimbare reală în lume.