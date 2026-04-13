Vedete despre care nu se știa că împart același arbore genealogic au fost surprinse să afle că succesul lor ar putea fi scris în codul genetic al familiei.

Ce legătură au Brad Pitt și Barack Obama

Lumea celebrităților este mult mai mică decât am crede la prima vedere.

O analiză mai atentă a scos la iveală faptul că Brad Pitt și Barack Obama sunt veri îndepărtați, având un strămoș comun care a trăit în secolul al XVIII-lea. Fostul lider de la Casa Albă a primit vestea cu mult umor, glumind că actorul a fost mult mai avantajat de moștenirea genetică.

O altă surpriză uriașă vine din zona muzicală: Madonna este rudă cu Papa Leon al XIV-lea. Deși artista a avut mereu o relație tensionată cu regulile bisericești, cei doi împart un strămoș comun din secolul al XVI-lea, scrie

Cum a bătut destinul filmul pentru aceste vedete despre care nu știai că sunt rude

Uneori, viața pare să urmeze scenariul unui film. Meryl Streep a interpretat un rol memorabil inspirat de Anna Wintour, pentru ca mai târziu să afle că este verișoară cu celebra editoare de modă.

Într-o situație aproape trasă la indigo s-a aflat și Tom Hanks. Imediat după ce l-a jucat pe Fred Rogers într-o peliculă biografică, actorul a descoperit că este înrudit direct cu acesta, ceea ce a făcut ca rolul său să fie și mai important.

Pot fi prietenii de la Hollywood de fapt rude

Există celebrități care au simțit o conexiune specială mult înainte de a avea confirmarea specialiștilor.

Ashley Tisdale și Austin Butler, care au fost mereu foarte apropiați, au descoperit cu uimire că sunt veri îndepărtați.

Aceeași situație emoționantă a fost trăită și de Britney Spears și Lance Bass. Aceștia se considerau prieteni buni de ani de zile, însă vestea că fac parte din aceeași familie le-a schimbat complet perspectiva.

Cine sunt alte vedete despre care nu știai că au origini regale

Surorile Dakota și Elle Fanning au aflat că sunt rude cu Kate Middleton, legătura lor plecând de la un rege medieval.

De asemenea, comediantul Larry David și politicianul Bernie Sanders, despre care fanii spuneau mereu că seamănă izbitor, s-au dovedit a fi într-adevăr veri.

Chiar și în lumea modellingului apar surprize. Naomi Campbell este înrudită cu o figură cunoscută din televiziune, fapt care confirmă că, -ul este mult mai mic decât pare.