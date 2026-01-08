Vera Wang este exemplul perfect că reinventarea nu are termen limită. Fosta patinatoare de performanță a reușit să își transforme complet destinul. Prin ambiție și determinare, a ajuns să fie una dintre cele mai cunoscute și respectate din lume. Pentru cei care nu îi cunosc povestea, aparițiile sale pot crea confuzie. Nimic nu sugerează vârsta reală, iar silueta sa pare desprinsă din anii tinereții.

În vârstă de 76 de ani, aceasta impresionează printr-o formă fizică de invidiat. În plus, ea are o energie care contrazice așteptările legate de vârstă.

Care este secretul siluetei uimitoare a Verei Wang la 76 de ani

Puțini ar bănui că a ajuns la vârsta de 76 de ani doar privind-o. Celebra creatoare de modă afișează un aspect cu mult mai tânăr. Mai mult, fiecare apariție a sa stârnește admirație și curiozitate.

De-a lungul anilor, ea a vorbit deschis despre regimurile alimentare pe care le-a urmat. Unele dintre acestea au fost considerate controversate. Ea nu a ascuns faptul că obișnuia să consume zilnic un pahar de vodcă și că nu a exclus complet dulciurile din alimentația sa.

Având o înălțime de 168 de centimetri, creatoarea reușește să își păstreze o siluetă surprinzătoare. Concret, la 76 de ani, Vera Wang cântărește doar 54 de kilograme, un detaliu care continuă să uimească și să alimenteze discuțiile despre stilul său de viață.

Ce obiceiuri surprinzătoare are creatoarea de modă

Schimbările din rutina zilnică a Vera Wang au atras atenția în ultimii ani. În 2024, creatoarea de modă a dezvăluit că a renunțat complet la și că bea doar apă, o decizie care nu i-a fost deloc ușoară. Cu toate acestea, ea a ales să păstreze anumite obiceiuri care o definesc.

De la nașterea celei de-a doua fiice, Josephine, ea consumă zilnic câte un pahar de vodcă. Acest ritual a fost păstrat constant timp de 32 de ani. De asemenea, la 76 de ani, recunoaște că nu se ferește de mâncarea de tip fast-food. Spune că își permite aceste plăceri ori de câte ori își dorește, fără reguli stricte sau restricții exagerate, notează click.ro.