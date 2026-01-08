B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează

Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 20:35
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Care este secretul siluetei uimitoare a Verei Wang la 76 de ani
  2. Ce obiceiuri surprinzătoare are creatoarea de modă

Vera Wang este exemplul perfect că reinventarea nu are termen limită. Fosta patinatoare de performanță a reușit să își transforme complet destinul. Prin ambiție și determinare, a ajuns să fie una dintre cele mai cunoscute și respectate creatoare de modă din lume. Pentru cei care nu îi cunosc povestea, aparițiile sale pot crea confuzie. Nimic nu sugerează vârsta reală, iar silueta sa pare desprinsă din anii tinereții.

În vârstă de 76 de ani, aceasta impresionează printr-o formă fizică de invidiat. În plus, ea are o energie care contrazice așteptările legate de vârstă.

Care este secretul siluetei uimitoare a Verei Wang la 76 de ani

Puțini ar bănui că Vera Wang a ajuns la vârsta de 76 de ani doar privind-o. Celebra creatoare de modă afișează un aspect cu mult mai tânăr. Mai mult, fiecare apariție a sa stârnește admirație și curiozitate.

De-a lungul anilor, ea a vorbit deschis despre regimurile alimentare pe care le-a urmat. Unele dintre acestea au fost considerate controversate. Ea nu a ascuns faptul că obișnuia să consume zilnic un pahar de vodcă și că nu a exclus complet dulciurile din alimentația sa.

Având o înălțime de 168 de centimetri, creatoarea reușește să își păstreze o siluetă surprinzătoare. Concret, la 76 de ani, Vera Wang cântărește doar 54 de kilograme, un detaliu care continuă să uimească și să alimenteze discuțiile despre stilul său de viață.

Sursă Foto: Hepta.ro

Ce obiceiuri surprinzătoare are creatoarea de modă

Schimbările din rutina zilnică a Vera Wang au atras atenția în ultimii ani. În 2024, creatoarea de modă a dezvăluit că a renunțat complet la sucuri și că bea doar apă, o decizie care nu i-a fost deloc ușoară. Cu toate acestea, ea a ales să păstreze anumite obiceiuri care o definesc.

De la nașterea celei de-a doua fiice, Josephine, ea consumă zilnic câte un pahar de vodcă. Acest ritual a fost păstrat constant timp de 32 de ani. De asemenea, la 76 de ani, recunoaște că nu se ferește de mâncarea de tip fast-food. Spune că își permite aceste plăceri ori de câte ori își dorește, fără reguli stricte sau restricții exagerate, notează click.ro.

Tags:
Citește și...
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Monden
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Monden
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Monden
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Monden
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
Monden
Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)
Monden
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)
„M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
Monden
„M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
Monden
Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
Monden
Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
Monden
Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
Ultima oră
22:31 - Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
22:25 - Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție
22:06 - Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
21:57 - Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
21:45 - Atac sângeros în Brăila. Bărbat arestat după ce și-a atacat un consătean cu cuțitul
21:31 - Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
21:25 - Scumpirile se reflectă în cumpărăturile românilor din decembrie. Ce produse au fost vândute în cantități mai mari
21:12 - Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
20:49 - Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, în Dubai? Cei doi apar tot mai des împreună
20:28 - Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE