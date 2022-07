Veridictul neașteptat al medicului legist în cazul morții Ivanei Trump

Răsturnare de situație în cazul morții Ivanei Trump! După vestea tragică a morții fulgerătoare, medicul legist a dezvăluit detalii șocante, care ridică semne de întrebare asupra morții fostei soții a lui Donald Trump.

Femeia în vârstă de 73 de ani a murit din cauza unor traumatisme în zona toracică, produse prin lovire, cel mai probabil, accidentală. Se pare că ar fi căzut pe scările apartamentului din New York City, unde a fost găsită decedată.

Nu s-a putut stabili dacă un stop cardiac ar fi fost cauza prăbușirii pe scări sau acesta ar fi survenit după lovire,

Ivana Trump’s cause of death has been announced by a medical examiner who said blunt impact injuries to the torso was the cause and were sustained as the result of a fall.

— CBS Evening News (@CBSEveningNews)