Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 15:19
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
Sursa foto: Libertatea

Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer. Schimbarea e vizibilă, căci la recentele evenimente n-a mai purtat verighetă. De altfel, la ultimele interviuri el n-a vorbit decât despre copii.

Cuprins

  • Ce se știe despre divorțul lui Andi Moisescu de Olivia Steer
  • Cum a început povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Ce se știe despre divorțul lui Moisescu de Steer

Divorțul a avut loc deja de câteva luni, spun sursele CanCan. Totuși, cei doi au păstrat discreția.

În ultimele interviuri, Andi Moisescu a evitat cu grijă să vorbească despre planurile de viitor.

„În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a spus el recent, pentru CanCan.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Cei doi s-au întâlnit din întâmplare, s-au îndrăgostit și apoi s-au căsătorit.

„Chiar a fost o întâmplare. Un prieten comun ne-a întrebat, separat, pe unul de celălalt și cum am fost amândoi dispuși să ne cunoaștem, pentru că n-o făcuserăm până atunci, s-a întâmplat să dăm exact peste același lucru. Cel mai important din viața oricărui om. Iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o. (…)

Eu aveam 32 de ani când m-am căsătorit. Nu mai eram chiar un copil. Priveam deja destul de serios totul, și cred că asta a contat foarte mult în apropierea noastră. M-a citit că sunt omul proiectelor pe termen lung. Ăsta a fost atuul meu”, a povestit Andi Moisescu mai demult, pentru VIVA!.

