Vești triste pentru fanii Celiei. Interpreta a luat o decizie radicală: „Acesta este faptul pentru care am dispărut”

Fanii Celiei sunt șocați și îndurerați de ultimul anunț făcut de vedeta. Interpreta se retrage din showbizul românesc și nu voi mai lansa piese noi. Aceasta a decis să se dedice familiei.

Unde a dispărut Celia

Celia este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Piesele artistei au avut mare succes. Însă, vedeta a decis să se retragă din muzică. Aceasta nu va mai ieși pe scenă.

„Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunată, mi-am trăit visul copilăriei”, a mărturisit Celia, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Viața vedetelor”.

Cu ce probleme se confruntă Celia

Celia nu mai este mulțumită de cariera sa în România. Interpretei i-ar plăcea să se lanseze peste hotare. Se pare că vedeta are nevoie de o pauză ca să-și revină pe scenă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a precizat Celia.

Celia este în așteptarea celui de-al doilea copil. Familia vedetei se va mări. Femeia a suferit două intervenții chirurgicale. Mult timp i-a fost frică să nu mai poată să nască copii.