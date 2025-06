Vica Blochina, despre cel mai dificil moment al vieții ei: „Am suferit foarte tare atunci. Am avut o perioadă foarte grea de depresie”

Vica Blochina a mărturisit că a trecut printr-o depresie cruntă când fiul ei, Edan, a decis cu tatăl său, Victor Pițurcă. Fostul selecționer și-a recunoscut fiul abia după un proces și un test de paternitate și, inițial, nu a fost implicat în viața copilului.

Vica Blochina, despre plecarea fiului de acasă: O perioadă foarte grea de depresie

„Eu, spre exemplu, nu m-am mutat din România. Nu e o țară în care toată lumea își dorește să trăiască, puteam să mă mut în America, în Elveția, la Moscova, aveam foarte multe posibilități și trebuia să mă mut, dar datorită copilului nu m-am mutat, nu am făcut niciun pas pentru că mi-am dorit să aibă familie aici. Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci. A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte. Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât. Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult. Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate. M-am rugat foarte mult”, a povestit Vica Blochina într-o emisiune TV, potrivit

Vica Blochina, despre fiul ei: Îl iubesc, îl admir foarte mult

Cu timpul, însă, legătura dintre ei s-a îmbunătățit, iar fosta balerină crede că e rezultatul transformărilor interioare prin care ea a trecut.

„Eu am o relație foarte bună, foarte frumoasă cu fiul meu, dar el locuiește la tatăl lui. Este absolut normal lucrul ăsta și eu sunt foarte fericită că el locuiește acolo, se simte foarte bine acolo. Și relația mea cu el, cu copilul meu care are 17 ani este foarte bună, suntem prieteni foarte buni. Ca mamă și adolescent, suntem foarte apropiați, îl iubesc, îl admir foarte mult și mai ales cred că și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că cunoscându-i și datele lui, cifrele lui, înțeleg exact cum trebuie să-i vorbesc, ce trebuie să-i spun”, a susținut Vica Blochina, pentru