Vica Blochina, detalii despre averea impresionantă pe care a strâns-o de-a lungul timpului: „Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani”

Deși nu duce lipsă de pretendenți și a fost mereu înconjurată de bărbați cu , Vica Blochina este în prezent o femeie singură. Blondina este într-o perioadă în care se regăsește pe ea și spune că nu are nevoie de un bărbat care să îi stea alături.

Vica Blochina a ajuns în atenția tuturor, după ce a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani. Blondina a dus dintotdeauna o viață lipsită de griji și a stat numai în preajma bărbaților potenți financiar.

Ce avere uriașă a strâns Vica Blochina de-a lungul timpului

În urmă cu ani buni, Vica Blochina a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu fostul antrenor al României, Victor Pițurcă.

Vica Blochina și Victor Pițurcă s-au iubit vreme de 16 ani, însă lucrurile nu au fost tocmai roz. Deși avea statutul de amantă, blondina a sperat mereu că Victor Pițurcă va renunța, în cele din urmă, la soția lui, iar ea va deveni iubita oficială.

În ciuda faptului că în ultimele luni au existat speculații că blondina s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare și că ar putea fi obligată să își părăsească apartamentul, Vica a făcut niște afirmații în care susține că se află într- o .

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri”, a declarat Vica Blochina.

Vica Blochina a mărturisit că i-au plăcut mereu bărbaţii cu bani şi că nu ar putea sta lângă o persoană care are probleme financiare.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a dezvăluit Vica Blochina în cadrul podcastul Fiță cu Adiță.

În ultimii ani, Vica Blochina a acumulat datorii de mii de euro la întreținerea apartamentului, astfel că locuința sa a fost dată spre .

„Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin. Am dat 300 de mii pe euro pe apartament”, spunea Vica Blochina, în urmă cu ceva timp.