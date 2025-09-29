Cum a fost prima zi de pușcărie pentru Victor Becali? Impresarul a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada în care a fost . El a spus că , dar a învățat multe despre viață. De exemplu, el a înțeles atunci cât de importantă este familia, dar și cât de ușor se pot lepăda ceilalți de tine atunci când dai de greu.

Cum a fost prima zi de pușcărie pentru Victor Becali

„Îmi aduc aminte bine prima noapte la pușcărie. Alții nu vor să își aducă aminte de momentele acelea, dar eu îmi aduc aminte. A fost un episod din viața mea și aia e, la revedere. Borcea era între mine și Giovanni și ne uitam la el. Așteptam să ne percheziționeze bagajele și el făcea ‘of, of, of’. Și ne-a bufnit râsul pe bine și Giovanni. Am râs un sfert de oră. Asta e viața. Eu am stat cam toată perioada cu el.

Au fost și multe povești. Spre exemplu veneau copii de la academie care se pregăteau să vină acolo la penitenciar și aveau ghid, le mai arătau una alta pe acolo ca să învețe. Și au venit la noi în cameră. Era o cameră mică de 10 mp, cu două paturi, un loc pentru toaletă și mai era cămăruță.

Și au întrebat ei ce e acolo și eu am zis că e spa. S-au uitat și au zis ‘Haideți domne, vă bateți joc’. Ce putea să fie acolo”, a povestit Victor Becali.

Acesta a mai spus că multe dintre informațiile apărute în spațiul public la acea vreme nu erau adevărate. De exemplu, unii spuneau că Valentina Pelinel reușea să intre la Cristi Borcea, dar asta n-a fost adevărat. „Acolo nici Iohannis nu putea să intre!”, a punctat Victor Becali.

El și-a mai amintit că mulți deținuți au vrut să-și pună capăt zilelor pentru că efectiv ajunseseră pe culmile disperării: „Au fost mulți care au încercat să se sinucidă. Erau în depresii, așa era viața”.

Ce a învățat Victor Becali cât a fost la închisoare

Victor Becali a explicat apoi că el a învățat din această experiență că dacă dai de greu, mulți oameni uită de tine și atunci doar pe familie te mai poți bizui.

„Eu am învățat multe din experiența asta. Pe la noi pe la birou se perindau foarte mulți oameni și apoi i-am văzut că vorbeau altfel. Eu am învățat că cel mai important lucru este familia. Oamenii se dezic imediat de tine că nici nu poți să îți imaginezi cât de repede.

Eu când am ieșit, 3 oameni m-au întrebat dacă pot să mă ajute cu ceva. Con, Niro și al treilea nu vrea să se știe cine e. Poate am făcut și eu ceva pentru ei și de aceea, dar sunt și jucători care cu greu pronunță numele de Becali. Nu vorbesc de Hagi, Popescu și cei de genul acesta, ci de cei pentru care noi chiar am făcut ceva și pe care i-am împins în față ca să ajungă sus.

În viață e bine să fii recunoscător, nu pierzi nimic dacă ești așa. Și eu sunt recunoscător celor care mă mai lăsau 5 minute în plus afară când eram la regim închis. Dar așa sunt oamenii din păcate. Pentru mulți a fost greu pentru că familia i-a lăsat. Depinde și cum îți faci familia”, a susținut Victor Becali, pentru