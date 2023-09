Victor Becali, mărturisiri din perioada de detenție. Cum s-a înțeles cu Cristi Borcea, cât timp au stat la pușcărie: „Acolo e junglă”

Victor Becali, fostul acționar, a participat în emisiunea „Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu. Acolo, el a dezvăluit că a împărțit și au dezvoltat o legătură strânsă. Ambii au fost condamnați în martie 2014 în „Dosarul Transferurilor” pentru infracțiuni financiare.

Ambii și-au ispășit pedepsele, se bucură acum de libertate. Victor Becali a dezvăluit că a fost extrem de dificilă și a subliniat că nu oricine poate suporta asemenea încercări, scrie .

Victor Becali, amintiri din pușcărie

„Victor Becali: Cu mine a stat cel mai mult. Acolo dacă nu îți faci un prieten apropiat… Borcea e ca fratele meu, cine să te încurajeze? Acolo e junglă, cine rezistă bine, cine nu, la revedere.

Adiță Voicu: În afară de Cristi Borcea v-ați mai făcut vreun prieten acolo, în închisoare?

Victor Becali: Da, pot să spun. Cu Nicu Niro, am rămas cu el foarte bun prieten și mai sunt oameni care nu sunt așa cunoscuți. Pentru că să știi, acolo poate întâlnești caractere mai bune decât oameni care nu au făcut nimic sau sunt imaculați în fața legii, dar au caractere mai urâte.

Poate nume sonore, celebre. Eu nu am complexe din punctul asta de vedere. Pentru mine este importantă părerea oamenilor care mă cunosc, nu a celor care nu mă cunosc”, a povestit Victor Becali, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Cristi Borcea a rămas marcat

„El (n.r.- Cristi Borcea) zice că are coșmaruri. Eu nu am, nu visez nimic. Am văzut foarte mulți care au rămas marcați, dar asta e viața. Erau șobolani, ce, n-a mai văzut șobolani? El a fost afectat, venea să mă trezească: «trezește-te, e în baie». Mă duceam cu el la baie, era tovarășul meu. El are d-astea, și dacă vede gândaci… Mulți foști colegi mă întreabă dacă visez. Nu visez nimic, băi frate”, a declarat Victor Becali, pentru