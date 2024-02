Victor Cornea, despre diferența de vârsta dintre el și Andreea Bălan: „O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren”

de câteva luni, iar pe sportive nu îl deranjează deloc diferența de vârstă dintre ei.

Diferență de 10 ani

Andreea Bălan este cu 10 ani mai mare decât iubitul ei, dar vârsta nu este un impediment în relația lor, conform

Victor Cornea are 29 de ani și a declarat că are rezultate mult mai bune pe teren de când este în relație cu artista. pe jucătorul de tenis în toate competițiile pe care le are.

Ce spune Victor Cornea despre Andreea Bălan

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg.

Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță.

O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi”, a spus Victor Cornea la Digi Sport.

Au apărut zvonuri cum că părinții lui Victor nu o plac pe Andreea, dar aceasta a spus că nu este adevărat și că părinții lui o acceptă.