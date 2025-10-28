B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent

Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent

Elena Boruz
28 oct. 2025, 11:14
Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
Victor Pițurcă / Foto: Pro TV
Cuprins
  1. Cât de greu este pentru Victor Pițurcă să fie tatăl unui adolescent
  2. Ce a dezvăluit despre nepotul său

Victor Pițurcă, cunoscutul antrenor de fotbal, a făcut declarații inedite despre fiul său Edan, în vârstă de 18 ani, care s-a născut în timpul relației pe care a avut-o cu Vica Blochina. Pițurcă a vorbit și despre nepotul pe care îl are din partea fiului său Alex.

Antrenorul și Vica au avut o relație tumultuoasă, presărată cu de toate. Cei doi au cucerit showbiz-ul românesc la vremea aceea, însă acum pare că lucrurile s-au mai calmat.

Cât de greu este pentru Victor Pițurcă să fie tatăl unui adolescent

Victor Pițurcă are 69 de ani, iar diferența de generații între el și fiul său poate deveni o problemă, mai ales pentru faptul că Edan este adolescent. La vârsta aceasta, tinerii sunt destul de greu de înțeles și mai ales de stăpânit. Antrenorul a povestit că îi poartă de grijă fiului său în permanență.

„Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități.

Daaa. E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor”, a declarat Victor Pițurcă pentru viva.

Ce a dezvăluit despre nepotul său

„Piți”, așa cum îi spunea Vica Blochina, are și un nepot, în vârstă de cinci ani, din partea fiului său, Alex. Noah este copilul Cristinei Ich și al lui Alex Pițurcă și se pare că își uimește bunicii pe zi ce trece.

„Umblă pe telefon mult mai bine ca mine, dar toate prostiile acolo le învață, pe telefonul ăla. S-au schimbat și vremurile. Noi ne-o mai „furam din când în când de la părinți, dar acum nu mai ai voie să ridici mâna la copil sau să țipi, că nu te lasă parentingul ăsta modern. Nu mai e voie și respectăm regulile, că astea sunt timpurile”, a mai spus antrenorul de fotbal.

Tags:
Citește și...
Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
Monden
Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir
Monden
Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir
Suma câștigată de Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la „Asia Express”
Monden
Suma câștigată de Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la „Asia Express”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, detalii din culisele vieții de familie. Cu cine seamănă cei trei copii ai lor, dar și ce restricții le-au impus
Monden
Adela Popescu și Radu Vâlcan, detalii din culisele vieții de familie. Cu cine seamănă cei trei copii ai lor, dar și ce restricții le-au impus
Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
Monden
Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
Monden
Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
Monden
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
Monden
Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Monden
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
Monden
Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
Ultima oră
11:45 - Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
11:44 - CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)
11:15 - Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”
11:13 - Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
11:03 - Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
11:00 - Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
10:57 - Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
10:41 - Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
10:27 - Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat
10:17 - Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir