Victor Pițurcă, cunoscutul antrenor de fotbal, a făcut declarații inedite despre fiul său Edan, în vârstă de 18 ani, care s-a născut în timpul relației pe care a avut-o cu Vica Blochina. Pițurcă a vorbit și despre nepotul pe care îl are din partea fiului său Alex.

Antrenorul și Vica au avut o relație tumultuoasă, presărată cu de toate. Cei doi au cucerit showbiz-ul românesc la vremea aceea, însă acum pare că lucrurile s-au mai calmat.

Cât de greu este pentru Victor Pițurcă să fie tatăl unui adolescent

Victor Pițurcă are 69 de ani, iar diferența de generații între el și fiul său poate deveni o problemă, mai ales pentru faptul că Edan este adolescent. La vârsta aceasta, tinerii sunt destul de greu de înțeles și mai ales de stăpânit. Antrenorul a povestit că îi poartă de grijă fiului său în permanență.

„Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități.

Daaa. E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor”, a declarat Victor Pițurcă pentru

Ce a dezvăluit despre nepotul său

„Piți”, așa cum îi spunea , are și un nepot, în vârstă de cinci ani, din partea fiului său, Alex. Noah este copilul Cristinei Ich și al lui Alex Pițurcă și se pare că își uimește bunicii pe zi ce trece.

„Umblă pe telefon mult mai bine ca mine, dar toate prostiile acolo le învață, pe telefonul ăla. S-au schimbat și vremurile. Noi ne-o mai „furam din când în când de la părinți, dar acum nu mai ai voie să ridici mâna la copil sau să țipi, că nu te lasă parentingul ăsta modern. Nu mai e voie și respectăm regulile, că astea sunt timpurile”, a mai spus antrenorul de fotbal.