Videoclipul cu Smiley cântând manele cu vocea modificată prin inteligența artificială a devenit viral. Care a fost reacția artistului (VIDEO)

în cariera sa cântând manele cu ajutorul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, el a rămas consecvent și a refuzat colaborările tradiționale din sfera manelelor. Publicul este fascinat de abordarea sa unică în interpretarea acestui gen muzical.

Smiley cântă manele cu vocea modificată prin inteligența artificială

În urmă cu un an, Theo Rose , talentatul și deja consacratul antrenor de la Vocea României. Deși în prezent nu mai fac parte din aceeași echipă, cei doi artiști au păstrat o apropiere deosebită și au dezvoltat o relație extrem de strânsă de prietenie.

În ultima vreme, Theo Rose a făcut valuri pe TikTok, după ce a postat un video cu o interpretare inedită: Smiley cântând manele, dar cu o voce modificată cu ajutorul inteligenței artificiale. Piesa aleasă pentru această incursiune muzicală este „Țigancă de București”, semnată de Iuly Neamtu. Reacția juratului de la Vocea României la această interpretare a fost absolut surprinzătoare și cu siguranță a captat atenția fanilor.

Nu-i asa ca suna misto?😂 @Smiley

Gina Pistol și Smiley, la un pas de despărțire

Gina Pistol dezvăluie că, încă de la prima întâlnire cu soțul ei, a simțit că între ei ar putea exista o conexiune mai profundă decât o simplă prietenie. Cu toate acestea, viața în lumea artistică vine la pachet cu numeroase sacrificii, iar ca fostă prezentatoare, ea a fost nevoită să facă față multor deplasări și nopți nedormite, scrie .

„Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început”, a declarat Gina Pistol.