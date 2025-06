Violeta Bănică: „Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva”

, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr, urmează să plece la în în mai puțin de două luni. Aceasta a mărturisit că își dorește să aibă „un start nou”, conform .

„Vreau să văd cum e”

„Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei. Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon”, a mărturisit aceasta.

„Sunt destul de anxioasă, am emoții mare, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a mai spus Violeta Bănică.