Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că…". Ce a mai declarat fostul prim-ministru

Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că…”. Ce a mai declarat fostul prim-ministru

Elena Boruz
18 aug. 2025, 23:29
Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că...”. Ce a mai declarat fostul prim-ministru
foto: captura YT

Viorica Dăncilă a făcut mărturisiri impresionante despre povestea ei de viață. Fostul prim-ministru a dezvăluit cum a decis să adopte un copil, dar și cum a luat hotărârea de a nu mai face un altul.

Fostul europarlamentar se afla în primul an de stagiatură, când a luat această decizie. Lucra la schela de petrol și, în timp ce se afla la servciu, a aflat că un copil va rămâne abandonat în spital. Viorica Dăncilă nu a putut rămâne indiferentă la auzirea acestei vești, astfel că a decis că va deveni mamă pentru băiețelul, care azi a ajuns la 35 de ani.

Cuprins:

  • Cum a fost prima întâlnire a Vioricăi Dăncilă cu bebelușul abandonat
  • De ce nu a mai dorit fostul premier să mai facă un alt copil

Cum a fost prima întâlnire a Vioricăi Dăncilă cu bebelușul abandonat

Femeia a povestit cum primul contact pe care l-a avut cu bebelușul a fost decisiv. Aceasta nu a putut pleca ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Băiețelul cerea ajutor, deși nu putea vorbi, iar Viorica a rămas profund marcată de acel moment.

„În momentul în care am ajuns, Victor plângea și mi-am dat seama că eu nu mai pot pleca fără copil, pentru că era un țipăt de disperare, ca și cum striga >!”, a explicat Viorica Dăncilă, conform spynews.

De ce nu a mai dorit fostul premier să mai facă un alt copil

De asemenea, Dăncilă a precizat motivul pentru care a ales ca Victor să fie singurul ei copil. Aceasta a mărturisit că exista posibilitatea ca fiul ei să se simtă marginalizat, în cazul unor divergențe și a vrut să evite pe cât posibil acest lucru.

„Nu am mai vrut să fac copii, pentru că m-am gândit că întotdeauna dacă l-aș certa pentru un lucru, dacă aș considera că a greșit și ca o mamă care vrea binele copilului, ar face o observație, ar crede că fac diferența între el și celălalt copil. Și atunci am hotărât ca Victor să fie singurul copil”, a mai povestit Viorica Dăncilă, conform aceleiași surse.

