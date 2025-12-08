B1 Inregistrari!
Vis îndeplinit pentru Andreea Ibaka: „Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen". Ce a făcut soția lui Cabral

Vis îndeplinit pentru Andreea Ibaka: „Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen”. Ce a făcut soția lui Cabral

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 11:40
Vis îndeplinit pentru Andreea Ibaka: „Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen”. Ce a făcut soția lui Cabral
sursă foto: Instagram
Cuprins
  1. Cadou special de Sfântul Andrei
  2. Experiența în simulator
  3. Vis îndeplinit

De ziua sa de nume, de Sfântul Andrei, actrița Andreea Ibacka a primit un cadou inedit: o sesiune privată într-un simulator de zbor, cu care și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Vedeta a împărtășit experiența și impresiile sale pe rețelele de socializare.

Cadou special de Sfântul Andrei

Soția lui Cabral a avut parte de o surpriză specială din partea mătușii și unchiului său: o sesiune într-un simulator de zbor, experiență care i-a permis să cunoască mai bine detalii din domeniul pilotajului și costurile asociate pregătirii pentru a deveni pilot comercial.

„De ziua mea am primit de la mătușa și unchiul meu un cadou inedit. Nu parfum, nu flori, nu o rochie nouă. Ci o sesiune privată într-un simulator de zbor. Asta da experiență! Știau că mă antrenez zilnic să gestionez turbulențele din familie… Iar acum m-am prezentat fără emoții la lecția de zbor”, a povestit actrița.

Experiența în simulator

Andreea Ibacka a experimentat manevre de decolare și aterizare și chiar a „prăbușit” avionul peste clădiri emblematice, în versiunea demo.

„Am învățat să decolez, să aterizez, m-am prăbușit peste clădiri emblematice… pachet all inclusive, ce să mai! Bine, în versiunea demo. Dar acum sunt pregătită să preiau manșa, măcar într-un blockbuster”, a adăugat vedeta.

Totodată, actrița a aflat și informații interesante despre pilotaj: „După 60 de ani nu mai ai voie să fii pilot comercial. Iar școala costă vreo 60.000 euro, deci trebuie făcute calcule serioase legate de amortizare”.

Vis îndeplinit

Pe rețelele de socializare, Andreea a postat și o fotografie în cabină.

„Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen. Am bifat ceva din lista mea de lucruri nebune pe care le-aș face într-o viață paralelă: am pilotat un avion. Bine, aproape! Dar cabina arată 1:1, butoanele sunt la fel și 180° de ecrane care se mișcau în același ritm cu emoțiile mele m-au păcălit că sunt în aer… deci, pilotaj să-i zicem”, a scris aceasta.

