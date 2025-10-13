Smiley a mărturisit că, împreună cu lui, caută cea mai bună variantă pentru a-i îndeplini visul Ginei.

Ce își dorește Gina Pistol

își dorește să aibă o casă la munte, într-o zonă liniștită. Ea și soțul ei, Smiley, au cumpărat deja terenul, iar acum vor să înceapă lucrările.

„În prezent Gina stă și caută tot felul de chestii, imagini, case, modele, nebuneli. Am discutat cu niște arhitecți și căutăm cea mai bună variantă să nici nu ne coste foarte mult că nu nu o să stăm prea mult acolo, dar ne dorim să avem un loc în care să putem să mergem cu Josephine în natură să petreacă timp cât mai mult”, a declarat Smiley, conform Cancan.

„Îi place foarte tare în natură, îi place să joace afară. Oricum e visul Ginei să aibă casa asta la munte. Eu sunt alături de ea și acum ne apucăm să vedem ce proiect de casă facem”, a adăugat.

Muzica, talent moștenit din familie

Smiley a mai mărturisit că fiica lui, Josephine, cochetează cu arta. Micuța cântă, dansează, scrie. Face o mulțime de activități pentru a descoperi ce îi place cu adevărat.

„Deocamdată nu, ea dansează și cântă, creează melodiile ei proprii, dansează dansurile ei proprii. Da, e foarte talentată. Facem piese de teatru, filme și așa mai departe. N-am dat-o încă la nimic, pentru că îmi doresc să văd ce își dorește ea natural”, a mărturisit Smiley.

„A fost la înot, a fost la patinaj că merge cu grădinița, dar nu vreau să o forțez în nicio direcție. Vreau să se așeze ea natural. Deocamdată vreau să îi las creativitatea să zburde. Nu vreau să simtă nici dansul, nici muzica nici orice ar vrea să facă ca pe un must. Vreau să o las să își dezvolte creativitatea”, a adăugat el.