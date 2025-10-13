B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”

Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 13:17
Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce își dorește Gina Pistol
  2. Muzica, talent moștenit din familie

Smiley a mărturisit că, împreună cu soția lui, caută cea mai bună variantă pentru a-i îndeplini visul Ginei.

Ce își dorește Gina Pistol

Prezentatoarea TV își dorește să aibă o casă la munte, într-o zonă liniștită. Ea și soțul ei, Smiley, au cumpărat deja terenul, iar acum vor să înceapă lucrările.

„În prezent Gina stă și caută tot felul de chestii, imagini, case, modele, nebuneli. Am discutat cu niște arhitecți și căutăm cea mai bună variantă să nici nu ne coste foarte mult că nu nu o să stăm prea mult acolo, dar ne dorim să avem un loc în care să putem să mergem cu Josephine în natură să petreacă timp cât mai mult”, a declarat Smiley, conform Cancan.

„Îi place foarte tare în natură, îi place să joace afară. Oricum e visul Ginei să aibă casa asta la munte. Eu sunt alături de ea și acum ne apucăm să vedem ce proiect de casă facem”, a adăugat.

Muzica, talent moștenit din familie

Smiley a mai mărturisit că fiica lui, Josephine, cochetează cu arta. Micuța cântă, dansează, scrie. Face o mulțime de activități pentru a descoperi ce îi place cu adevărat.

„Deocamdată nu, ea dansează și cântă, creează melodiile ei proprii, dansează dansurile ei proprii. Da, e foarte talentată. Facem piese de teatru, filme și așa mai departe. N-am dat-o încă la nimic, pentru că îmi doresc să văd ce își dorește ea natural”, a mărturisit Smiley.

„A fost la înot, a fost la patinaj că merge cu grădinița, dar nu vreau să o forțez în nicio direcție. Vreau să se așeze ea natural. Deocamdată vreau să îi las creativitatea să zburde. Nu vreau să simtă nici dansul, nici muzica nici orice ar vrea să facă ca pe un must. Vreau să o las să își dezvolte creativitatea”, a adăugat el.

Tags:
Citește și...
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Monden
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Monden
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
Monden
Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
Monden
Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
Olga Barcari, adevărul despre relația cu Cătălin Bordea: „Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit”
Monden
Olga Barcari, adevărul despre relația cu Cătălin Bordea: „Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit”
Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
Monden
Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
Andreea Raicu: „M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă”. Cum a ajutat-o frumusețea în carieră
Monden
Andreea Raicu: „M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă”. Cum a ajutat-o frumusețea în carieră
Austeritatea lui Bolojan, criticată de un îndrăgit artist: „Vin niște nimeni să distrugă tot”
Monden
Austeritatea lui Bolojan, criticată de un îndrăgit artist: „Vin niște nimeni să distrugă tot”
Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
Monden
Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
Monden
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
Ultima oră
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:12 - Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
13:10 - Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
12:50 - Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
12:31 - Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica