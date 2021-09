Viviana Sposub, una dintre cele mai sexy apariţii din zona showbiz-ului, a dat lovitura! Focoasa brunetă a lăsat Pro TV şi a semnat cu concurenţa. După ce a făcut parte din echipa emisiunii „Vorbeşte lumea” şi după ce a participat la „Ferma”, iubita lui George Burcea nu şi-a mai găsit locul la postul din Pache Protopopescu.

Astfel, Viviana Sposub a dat imediat curs ofertei primite de la o altă staţie mare din România, ce plăteşte bani grei pentru vedetele sale. Fata de 24 de ani a semnat cu Kanal D, unde va participa la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Ce va face Viviana la show-ul Kanal D?

Despre participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities”, Viviana Sposub spune că este încrezătoare în forțele proprii și că și-a dorit dintotdeauna să facă parte din acest proiect TV.

“Am încredere în mine; voi lua doar tot ce e mai bun din această experiență, indiferent de ceea ce se va întâmpla pe parcus. Am urmărit emisiunea, însă nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Când mi s-a propus să fac parte din acest proiect, am zis de ce nu!?”, a spus Viviana Sposub.

Cine este Viviana Sposub?

Bruneta s-a născut în Botoșani, pe 21 iunie 1997 și ceea ce multă lume nu știe este că frumoasa șatenă a studiat muzica în cadrul Liceului de Artă „Ștefan Luchian”.

Viviana a debutat în televiziune în rolul de prezentatoare meteo, în cadrul Observatorului de la Antena 1. Noia vedetă Kanal D a studiat muzica încă din copilărie. Timp de 12 ani, aceasta a luat lecții de canto și pian, terminând anii de liceu ca „șefă de promoție”.

Frumoasa prezentatoare a absolvit școala de televiziune „Intact Media Academy” c u nota 10 și ulterior s-a îscris la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA. În anul 2019, Viviana a renunțat la postul de prezentatoare meteo, fiind în scurt timp coopatată în echipa Pro TV.