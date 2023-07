Vlad Gherman și Oana Moșneagu, vacanță de vis în Grecia. În ce ipostaze romantice s-au fotografiat cei doi

și Oana Moșneagu au plecat într-o vacanță de vis în Grecia. Ei s-au decis să meargă cu mașină, în loc să zboare cu avionul. Cei doi au rezistat cu brio drumului lung până la mare și și-au ținut fanii la curent prin intermediul rețelelor de socializare.

În ce stațiune merg Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Cei doi actori se bucură de o pauză binemeritată. Au avut un an aglomerat, cu multe proiecte. joacă în serialul „Lia: Soția soțului meu”, dar și în diferite piese de teatru, alături de colegii din Tv, conform Tv Mania.

Oana Moșeanu a întârziat plecare la drum cu câteva ore. Totuși, iubitul ei nu s-a supărat, chiar dacă el a fost cel care a condus tot drumul, până în Kefalonia.

„Cheers to all the amazing sunsets we’ve chased together and to all those we’ll be chasing. (…) Când îi ceri iubitului tău să faceți o poză care să exprime entuziasmul plecării în vacanță, da’ el știe că are de condus până la 11 noaptea și că ție ți-a luat mai mult cu 3 ore să fii gata de plecare decât era în program. Salonic, here we cooome! Lada frigorifică e plină, sanvișurile proaspete, ziua lungă! Drum bun să avem. Revenim cu vederi din vacanță”, a scris Oana Moșneagu pe contul ei de Instagram.

Ce au dezvlăuit despre relația lor

Cei doi actori au vorbit mereu despre relația lor. Recent, au mărturisit că încă învață din greșeli, dar că prețuiesc iubirea care îi leagă.

„Ea și cu mine suntem doi adulți la școală. Învățam ămpreună în fiecare zi să iubim. E greu să treci clasa fără restanțe, e greu sa iei 10 la toate materiile care fac parte din programa școlară a iubirii. Împreună suntem mai disciplinați, împreună învațăm mai bine și am început amandoi să venim acasă cu carnetul plin de note bune! Sperăm să fim premianți de la un an la altul mai ales că aceasta școală nu se termina niciodată. Oana Mosneagu, iubesc să învaț să te iubesc”, a scris Vlad Gherman pe rețelele de socializare.