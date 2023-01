Vlăduța Lupău, criticată dur pe rețelele de socializare că își vinde hainele: „Și banii mei sunt munciți”

Vlăduța Lupău și-a luat prin surprindere fanii, asta după ce a mărturisit că vrea să își vândă hainele. Vedeta a fost criticată de gurile rele care au susținut că ar trebui să le doneze, nu să le vândă.

Cântăreața a dat cărțile pe față și a reacționat imediat pe rețelele de socializare.

Vedeta a avut parte de critici pe Instagram

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară, însă vedeta a avut parte de critici pe contul eu personal de Instagram. Cântăreața a decis să își vândă hainele deoarece majoritatea sunt noi și a scos din buzunar sume mari de bani pentru a le achiziționa.

După ce a postat anunțul că vrea să își vândă hainele și pentru acest lucru, Vlăduța Lupău a fost criticată de gurile rele, iar aceștia au spus că ar trebui să le doneze în loc să le vândă pe motiv că are bani

„Și banii mei sunt munciți”

”Eu chiar îmi dau de lucru. Am primit mesaje de la voi și m-ați întrebat de ce nu donez hainele, că la „banii mei” și de ce le vând. Ei bine, și banii mei sunt munciți și unele haine au fost destul de scumpe ca să ajungă la cineva care nu le apreciază sau nu are unde să le poarte, efectiv.”, a declarat Vlăduța Lupău pe contul ei personal de Instagram, potrivit .

Vlăduța Lupău a reacționat imediat comentariilor răutăcioase, iar vedeta a dezvăluit că a mai donat haine și că nu au fost apreciate. Artista a mărturisit că s-a gândit să le vândă deoarece unele sunt noi și au eticheta pe ele.

”Poate dau o rochie care a fost câteva mii de lei și persoana respectivă la care eu aș dona rochia nu are unde să o poate. Am donat la un moment dat multe pachete cu haine d-ale mele sau Adi și nu au fost apreciate, poate nu au fost brand-urile preferate ale voastre, habar nu am.

M-am gândit să le vând, dar dacă mă enervez nu le mai vând. Uite așa le țin eu în dulap, dar totuși parcă le-aș vinde. Am pe ele, sunt noi, nepurtate și nu le vând la prețul la care le-am luat.”, a declarat Vlăduța Lupău pe contul ei personal de Instagram.