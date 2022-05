Medicul antreprenor Wargha Enayati, cunoscut pentru din România, dar şi pentru că unul dintre investitorii emisiunii „Imperiul leilor”

Dr. Wargha Enayati are triplă cetățenie și s-a stabilit în urmă cu 38 de ani în România, țara unde a și cunoscut succesul în afaceri. De curând, acesta a povestit cum a devenit un nume cunoscut în România și în străinătate, cât și despre cum a reușit să-și deschidă primul cabinet privat ca medic cardiolog.

Viața medicul antreprenor Wargha Enayati

Dr. Wargha Enayati, în vârstă de 57 de ani este medic cardiolog și healthcare business innovator, cunoscut publicului larg ca Regina Maria. În anul 1995 a fondat ceea ce urma să devină Centrul Medical Unirea, apoi rețeaua de servicii de sănătate Regina Maria.

Medicul s-a născut în Germania și are triplă cetățenie: germană, iraniană și română. Wargha Enayati a venit în România în 1983, atunci când România era în plin regim comunist și s-a stabilit în țara noastră, unde a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar pe parcursul timpului a cunoscut succesul în afaceri.

Medicul cardiolog a lua primul contact cu lu­mea antre­pre­no­rială încă de când era copil, ajutându-l pe tatăl său, medic ginecolog de profesie, în afacerea acestuia cu covoare. Luându-l drept model, și-a deschis propriul business în domeniul sănătății, primul cabinet medical din ceea ce avea să devină ulterior reţeaua Regina Maria, în prezent al doilea operator medical privat din ţară.

„Provin dintr-o familie care a îmbinat mereu antreprenoriatul cu me­dicina. Tatăl meu a fost medic gine­colog şi a avut şi o afacere cu covoare. Cred că primul mo­ment în care am simţit că pot face business a fost cel în care, copil fiind, îl ajutam pe tata să vândă şi căram în cârcă în sus şi-n jos ca să le aratăm clienţilor în magazinul en gros de covoare”, a declarat Wargha Enayati.

Medicul a dezvăluit că nu întotdeauna a . S-a implicat în mai multe domenii, însă doar în cel medical a reușit pe deplin.

„Eu am încercat mai multe businessuri începând cu anii 90, de la imobiliare până la a face o fabrică de producție de marmură, chiar aici în apropiere. În unele am eșuat, în unele nu, dar fiecare perioadă are provocarea ei și dintotdeauna, mai ales în România postdecembristă, au fost câțiva care au știut să se descurce. Și acum există astfel de persoane, asta nu s-a schimbat. Din fericire, acum trebuie să ai și alte calități ca să ai succes în business”, a declarat medicul într-un interviu pentru protv.ro.

Întrebat care a fost provocările pe care le-a întâmpinat la început afacerii lui, în anii ‘90, medicul a declarat că: „Eu am fost ca pe o insulă, singur-singurel. Pentru că eu nu am avut nici familia aici, nici pilele pe care trebuia să le ai și trebuia să mă deosebesc într-adevăr prin activitatea mea, pentru că îmi doream să creez business nou, inovator. Și am început mic, cu un cabinet, fiind proaspăt medic specialist în cardiologie. Nici nu știam de unde să atrag pacienți, să vină, să plătească bani pentru o consultație”.

Antreprenoriatul este pavat cu încercări și dificultăți

„O carieră antreprenorială înseamnă un drum în care ești constant față în față cu noi provocări. Atunci cand își încep cariera, antreprenorii se „amagesc” cu gândul că odată ce vor ajunge în punctul X al afacerii (când vor primi o invesțitie sau când vor face primul exit) stresul și provocările se vor termina. Adevarul este ca antreprenoriatul este pavat cu încercări și dificultăți în fiecare stadiu al său.

Probabil prima dată când am fost puțin mai relaxat după ce am lansat un nou sistem medical în Romania a fost cam la 10 ani de la debutul afacerii. Apoi, cand m-am hotărât să scalez Rețeaua Regina Maria sau să construiesc Enayati Medical City, au apărut noi provocări.

Cu toate acestea însă, , atâta timp cât știi că ceea ce faci este pentru a-i AJUTA pe cei din jurul tău! Toate acestea au necesitat mult timp, a fost nevoie și de eșecuri, dar și de foarte multă convingere că până la urmă va fi bine”, a povestit, medicul antreprenor Wargha Enayati, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.